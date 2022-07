HC Košice odvrátili koniec sezóny, triumfom nad Slovanom Bratislava si vynútili 7. zápas semifinálovej série

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - O finalistovi slovenskej hokejovej extraligy z dvojice HC Slovan Bratislava a HC Košice sa rozhodne až v siedmom semifinálovom súboji. Košičania v nedeľu večer odvrátili hroziaci koniec sezóny a pred vlastnými fanúšikmi triumfovali 4:2 napriek tomu, že v polovici stretnutia prehrávali 0:2.

Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 3:3 a v utorok v Bratislave zabojujú o postup do svojho prvého finále od sezóny 2014/2015.

Košičanom pomohol Rogoňov gól

Po zásahoch Brenta Harrisa a Tomáša Ziga mali "belasí" finálové miestenku na dosah, ale domáci Patrik Rogoň zavelil k obratu a neskôr sa k nemu pridal aj Marek Slovák a v závere III. tretiny dvakrát "udrel" Allan McPherson.

"Veľmi nám pomohol Rogoňov gól. Hrá excelentnú sériu a je v správnom priestore pred bránkou. V tretej tretine nás poháňala energia publika. Tím od môjho príchodu veľmi vyrástol a tešíme sa na siedmy zápas," zhodnotil kouč košického tímu Dan Ceman podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Siedmy zápas bude o hlavách

Patrik Rogoň sa skóroval už vo štvrtom súboji bez prerušenia, pričom predtým naposledy skóroval ešte v prvej polovici januára.

"Jeho gólová forma nás všetkých teší a verím, že si ešte niečo nechal aj do Bratislavy," povedal iný košický útočník Marek Slovák a doplnil: "Verím, že to zvládneme. Všetci sme nastavení tak, že si vybojujeme finále. Siedmy zápas bude o hlavách. Tam už nerozhoduje kondícia, ale sme radi, že sme Slovan v tomto zápase prevýšili korčuliarsky a to chceme ukázať aj v rozhodujúcom súboji."

Séria sa musí páčiť celému Slovensku

Slovan Bratislava bol v nedeľu na dobrej ceste postúpiť do finále, no v utorok bude bojovať o to, aby sa pre tím sezóne neskončila v semifinále. "Mali sme to dobre rozohrané a škoda prvého inkasovaného gólu po chybe v našej tretine. Stále to však bolo v našich rukách. Zbytočne sme sa stiahli a Košice to využili," zhodnotil skúsený obranca Michal Sersen.





Pridal aj pár postrehov pred siedmym zápasom série: "Rozhodne to, kto urobí viac chýb a kto ich využije. Osobne mám tieto zápasy rád, aj keď sú nervóznejšie. Pre divákov možno ešte viac ako pre hráčov. V tom je však hokej krásny. Táto séria sa musí páčiť celému Slovensku a to je na tom to krásne."

Podľa kouča bratislavského tímu Andreja Podkonického bude siedmy semifinálový duel náročný. "Urobíme však všetko pre to, aby sme boli úspešní. Musíme hrať svoj hokej a hrať ho s rozumom. Ak chceme ísť do finále, tak musíme hrať múdrejší hokej,“ poznamenal.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

