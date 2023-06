Hazardné hry dostali stopku aj v Prešove, poslanci schválili zákaz herní a kasín

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov zakáže na svojom území hazardné hry. Rozhodli o tom poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na svojom dnešnom rokovaní, ktoré sa konalo formou videokonferencie. Za predložené všeobecne záväzné nariadenie (VZN) hlasovalo 29 poslancov, jeden poslanec nehlasoval.

Zastupiteľstvo prijatie nariadenia podporilo, aj keď vybrané poplatky predstavujú pre mesto príjem vo výške viac ako 487-tisíc eur ročne. Radnica eviduje na svojom území 26 herní a jedno kasíno. Celkovo v nich funguje 560 prístrojov a hazardných hier. Prijatý zákaz sa týka novovznikajúcich herní a kasín. Tie, ktoré platnú licenciu majú, do skončenia ich platnosti fungovať môžu.

Ako doplnila Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove, v roku 2021 nebude licencia predĺžená pre zhruba 250 prístrojov. „Skončí teda takmer polovica,“ uviedla Pronerová.

Zákaz umiestnenia kasín platí pre umiestnenie v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu.

„V súvislosti s hazardnými hrami je potrebné poukázať na zlý jav patologického hráčstva, ktoré patrí medzi psychiatrické diagnózy a je pomerne závažné s veľkým výskytom hospitalizovaných obyvateľov. Je tiež potrebné poukázať na petíciu, v ktorej obyvatelia poukazujú na porušovanie verejného poriadku,“ uviedla pri predložení materiálu Pronerová.

Petíciu Zastavme hazard podpísalo 17 357 obyvateľov mesta na 1 242 petičných hárkoch. Iniciátori ju predložili ako podporu návrhu VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov.

Až do minulého roka bola na zákaz hazardu potrebná petícia s minimálne 30 percentami podpisov obyvateľov obce s právom voliť. Táto podmienka ale bola v rámci novely zákona o hazardných hrách vypustená a v novej právnej úprave nie je petícia potrebná. Preto sa pri tomto návrhu ani neprihliadalo na počet zozbieraných podpisov. Poslanci uznesením po prerokovaní však petícii vyhoveli.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

