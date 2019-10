Hazard naservíroval loptu Kroosovi a Real Madrid zvíťazil v dôležitom zápase Ligy majstrov

23.10.2019 (Webnoviny.sk) - Hviezdami nabitý Real Madrid nastúpil v utorok večer v Lige majstrov v Istanbule proti Galatasarayu takpovediac s nožom na krku. Ak by nezvíťazil, veľmi by si skomplikoval postupové šance z A-skupiny, ale podarilo sa. Stačil na to jediný gól Toniho Kroosa z 18. min, ktorému loptu ako na podnose naservíroval Eden Hazard. Trinásťnásobný šampión sa v aktuálnej edícii LM na tretí pokus dočkal prvého víťazstva.

"Keď vediete 1:0 a nepridáte druhý gól, potom trpíte až do konca. To sa nám dnes stalo. Dobre sme však bránili aj útočili. Celkovo sme potrebovali dobrý výkon, aby sme uspeli. Podarilo sa nám to," uviedol tréner Realu Madrid Zinedine Zidane.

Veľký zápas v podaní Kroosa

Jeho zverenci majú z troch zápasov A-skupiny LM štyri body, o dva viac ako FC Bruggy a o tri viac ako Galatasaray.

Na čele je zatiaľ výsledkovo bezchybný a herne dominantný Paríž St. Germain s deviatimi bodmi. "Museli sme tento zápas vyhrať, iná možnosť pre nás nebola. Hrali sme proti ťažkému súperovi na náročnom mieste, ale dosiahli sme potrebné víťazstvo," rád skonštatoval brazílsky obranca Realu Marcelo.

V búrlivom prostredí pred takmer 49 000 divákmi na Štadióne Aliho Samiho Yena to bol veľký zápas v podaní Toniho Kroosa. Stredopoliar "bieleho baletu" sa predstavil po svalovom zranení, ale podľa španielskych médií bol dominantným hráčom hostí.

V stom zápase v Lige majstrov strelil deviaty gól, ktorý bol zároveň víťazný. Stal sa len štvrtým Nemcom so stovkou vystúpení v najprestížnejšej klubovej futbalovej súťaži po Oliverovi Kahnovi, Philippovi Lahmovi, Thomasovi Müllerovi a Manuelovi Neuerovi.

Európsky debut Rodryga

V LM debutoval v sezóne 2008/2009 ako hráč Bayernu Mníchov, s ktorým získal o štyri roky neskôr titul. Už ako hráč Realu Madrid neskôr pridal ďalšie tri.

"Kroos rozdal 58 prihrávok spoluhráčom a len šesť z nich nenašlo adresáta. Na druhej strane sám získal päťkrát loptu čistým spôsobom.V odoberaní lopty súperovi pred jeho finálnou fázou bol najlepší spomedzi Madridčanov. Hral neúnavne a rozumne. Svoju stozápasovú noc premenil na oslavu," nešetril chválou na výkon Kroosa športový denník Marca.

Zaujímavým faktom utorkového istanbulského súboja je aj európsky debut Brazílčana Rodryga v drese Realu Madrid. Iba 18-ročný útočník odohral pred vystriedaním 82 minút. "Rozhodol som sa mu dať šancu v systéme 4-3-3 na pravom krídle. Sme šťastní z jeho výkonu. Ukázal, že patrí do prvého tímu Realu," povedal na adresu Rodryga tréner Zidane na klubovom webe.

"Iba v deň zápasu som sa dozvedel, že budem hrať. Bol som z toho nervózny aj prekvapený, ale tešil som sa. Tréner mi vravel, nech si to užijem. Zdôraznil mi však aj koncentráciu na defenzívne úlohy," cituje Rodryga portál UEFA.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !