Haváriu stíhačky Mig-29 pri Nitre spôsobila súhra 13 faktorov (foto)

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nehodu stíhačky MiG-29 koncom septembra 2019 pri Nitre spôsobila súhra viacerých faktorov, medzi nimi aj zlé počasie, odchýlka vlhkomera či zlé rozhodnutie pokúsiť sa pristáť na Letisku Sliač.

O záveroch vyšetrovania nehody v pondelok informovali minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko, veliteľ vzdušných síl Ľubomír Svoboda a hlavný inšpektor bezpečnosti letov Ján Salaj.

Minister obrany zároveň vylúčil, že by za nehodu mohol zlý technický stav stíhačiek MiG-29 či nedostatočná kompetencia pilota.

Vyšetrovacia komisia zistila presne 13 čiastkových faktorov, ktoré spôsobili nehodu. Bezprostrednou príčinou bolo rozsvietenie signálu o nedostatku paliva a rozhodnutie pilota o katapultáž nad neobývaným územím, ktoré minister označil za správne rozhodnutie.

Pasívna činnosť meteorológa

Za nedostatok paliva môže rozhodnutie pilotov snaha o pristátie na letisku Sliač v zlom počasí. „Oni skúšali ísť na to pristátie a potom stúpali, tam je spotreba extrémne vysoká,” vysvetlil Svoboda. Ďalšou príčinou havárie bola podľa výsledkov vyšetrovania pasívna činnosť meteorológa a nové zaradenia vlhkomera s odchýlkou, ktoré inštalovala špecializovaná firma.

Na odchýlku firma upozorňovala v certifikáte. „O 200 či 300 metrov ďalej je vlhkomer Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý ukazoval o päť percent vyššiu vlhkosť. Náš ukazoval 90 percent vlhkosti, ak by ukazoval 95, tak by tento let nebol vôbec pustený do vzduchu,” vysvetlil Salaj. Ako dodal minister Naď, ozbrojené sily prijali v súvislosti s haváriou 22 konkrétnych opatrení.

Týkajú sa napríklad zaraďovania meteorologických prístrojov do služby, výcviku pilotov a zmeny smerníc a postupov.

Obaja piloti boli veľmi skúsení

Dve stíhačky MiG-29 vyleteli z Letiska Sliač 28. septembra 2019 tesne po 20:00. Dôvodom vzletu bol cvičný let prepadu vzdušného cieľa nad územím Slovenskej republiky v noci.

„Chcem povedať, že obaja piloti boli veľmi skúsení, SK 01 mal nalietaných viac ako 1 900 hodín na stíhačke Mig-29 a SK 02 takmer 700 hodín,” vysvetľoval okolnosti pred nehodou Naď. Takmer o hodinu na to pilotom prikázali návrat na letisko, pre výrazné zhoršenie počasia, najmä pre hmlu.

Prvému pilotovi SK 01 sa podarilo na druhýkrát pristáť na letisku a potvrdil dispečerovi, že pristál a viditeľnosť je dostačujúca na pristátie.

Pilot SK 02 teda dostal pokyn na pristátie, to sa mu nepodarilo a požiadal o preloženie na záložné letisko v Bratislave. Na ceste do Bratislavy oznámil pilot kritický stav paliva a stav núdze. Neskôr navrhol katapultáž. „Škoda na lietadle a munícií v účtovnej hodnote bola približne 38 miliónov eur,” upresnil Naď a dodal, že pilot utrpel len ľahké zranenia a v súčasnosti už znova lieta. Pilot SK 01 na vlastnú žiadosť opustil slovenské ozbrojené sily.

Vyšetrovanie viedla 11 členná komisia a ukončila ho 23. júna. Vyšetrovanie sa však podľa ministra nezaoberalo určovaním vinníka a bolo tiež oddelené od akéhokoľvek trestného stíhania.

