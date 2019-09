Havária Ethiopian Airlines je podobná pádu Lion Air, Boeing odporúča zastavenie prevádzky 737 Max

BRATISLAVA 14. marca (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Boeing odporučila po tragickej havárii jedného z jej lietadiel v Etiópii celosvetové zastavenie prevádzky strojov typu 737 MAX.

Používanie lietadiel zastavili aj v USA

Ako v stredu uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na svojom oficiálnom účte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, rozhodla sa tak po konzultácii s americkým Federálnym leteckým úradom (FAA), Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB), leteckými orgánmi a zákazníkmi po celom svete "z veľkej miery opatrnosti a aby ubezpečila leteckú verejnosť o bezpečnosti lietadla". Odporúčanie sa týka 371 lietadiel.

Prevádzku lietadiel typu Boeing 737 MAX už pozastavilo alebo zakázalo vo svojom vzdušnom priestore päťdesiat krajín sveta vrátane celej Európskej únie a Spojených štátov, ktoré sa pridali v stredu popoludní. FAA uviedla, že k tomuto dočasnému zákazu viedli nové dôkazy a novoprepracované údaje zo satelitov.

Vyšetrovanie incidentov pokračuje

Dan Elwell z FAA, ktorej tím s NTSB vyšetruje nehodu etiópskeho stroja, uviedol, že tragický incident v Etiópii je podobný havárii Boeingu 737 MAX 8 spoločnosti Lion Air v Indonézii, ktorú v októbri neprežilo 189 ľudí. Po nájdení dôkazov v teréne "je ešte pravdepodobnejšie, že dráha letu bola veľmi podobná (letu) Lion Air," dodal.

Let ET302 spoločnosti Ethiopian Airlines havaroval v nedeľu ráno krátko po štarte zhruba 50 kilometrov južne od Addis Abeby. Zomrelo všetkých 157 osôb na palube, medzi nimi štyria Slováci.

Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Vo štvrtok ráno by mali na analýzu do Paríža priviezť čiernu skrinku z lietadla, ktorá by mohla poskytnúť odpovede na otázky v súvislosti s haváriou.

