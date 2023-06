Hasiči už lokalizovali požiar v Rovinke a vykonávajú likvidačné práce (video+foto)

23.6.2023 (SITA.sk) - Požiar výrobnej haly v Rovinke v okrese Senec je lokalizovaný, hasiči vykonávajú likvidačné práce. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.

Plamene pohltili sklad

„Momentálne sa na mieste nachádza 21 profesionálnych a 10 dobrovoľných hasičov, ktorí vykonávajú likvidačné práce, rozoberajú zrútenú konštrukciu haly, vyhľadávajú a dohášajú skryté ohniská,“ spresnila hovorkyňa.

Informáciu o požiari v Rovinke prijali vo štvrtok 22. júna okolo 7:34. Plamene zachvátili sklad s polyetylénom a paletami s rozlohou približne 100 x 40 metrov.

Obyvateľov vyzvali, aby nevychádzali z domov

Na mieste zasahovalo 183 hasičov so 66 kusmi hasičskej techniky.

Požiar sa podarilo lokalizovať až podvečer, nakoľko zrútené konštrukcie bránili hasičom dostať sa do ohniska.

Ľahko zranení hasiči

Podľa štvrtkového vyjadrenia prezidenta HaZZ Pavla Mikulášeka vykonali meranie splodín horenia v blízkom okolí zatiaľ s negatívnym výsledkom či s malými hodnotami. Ako ďalej informoval, osem hasičov sa pri hasení požiaru ľahko zranilo.

Dvaja mali ľahké popálenie prvého stupňa, v ostatných prípadoch išlo aj o vyčerpanie. Celý priestor v okolí požiaru evakuovali. Hasenie požiaru bolo sťažené tým, že v hale horeli plasty a palety.

Merali koncentráciu zlúčenín

Kontrolné chemické laboratóriá Civilnej ochrany v Nitre vykonali merania v 13 lokalitách vrátane miesta požiaru.

Zistili zvýšené koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a množstva zlúčenín, ktoré sú pri podobných požiaroch typické a nemali by negatívne ovplyvniť ľudí žijúcich v okolí.

Merania boli zamerané aj na zistenie prítomnosti prachových častíc, ktoré sa vďaka komínovému efektu v okruhu 10 kilometrov nenachádzali.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?