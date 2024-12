Hasiči ukončujú práce na zdevastovanej bytovke v Prešove, vstup do nej je veľmi nebezpečný

7.12.2019 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov zatiaľ stále nepozná osud bytového domu, ktorý bol poškodený pri piatkovom výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Ako po zasadnutí krízového štábu uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, mesto momentálne čaká na vypracovanie odborných posudkov a situáciu vyhodnocuje. „Zároveň prebiehajú zabezpečovacie práce. Až na základe toho bude môcť mesto v súčinnosti s krízovým štábom rozhodnúť o nejakom ďalšom postupe,“ uviedol Tomek.

Podľa statika Jozefa Poláka je stav budovy zlý. Schodisko bolo podľa neho po výbuchu celé deformované smerom dolu, preto ho nemohli hasiči využiť.

Horné poschodia zrejme asanujú

„Horné poschodia sú vo veľmi zlom statickom stave, pravdepodobne bude nutná asanácia,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik a dodal, že vzhľadom na zlý stav hornej časti je to najlepšie riešenie, keďže tam nie je čo zachrániť.

Hasiči ešte v sobotu večer podľa krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) ukončia odovzdaním požiaroviska mestu záchranné práce. Podľa riaditeľa HaZZ Goliaša prešli všetky byty zasiahnuté požiarom, vrátane tých, ktoré neboli obhorené.





„Celkovo je sedem mŕtvych a jedna pohrešovaná osoba. Dnes sme našli tri osoby mŕtve s tým, že polícia ich identifikuje, lebo boli v devastačnom stave. Po jednej osobe ešte pátrame, ale tam budeme potrebovať pomoc kynológov horskej služby, pretože vizuálna kontrola toho bytu nám neukázala výsledok,“ uviedol krajský riaditeľ hasičov.





Ako dodal Tomek, do zdevastovanej bytovky teraz nikto nemá prístup. „Je to veľmi nebezpečné, aby tam vstupovali akékoľvek osoby. Nemôžu tam ísť ani hasiči v týchto chvíľach, už vôbec nie civilisti. Akékoľvek vynášanie vecí aj zo spodných poschodí nateraz môžeme vylúčiť. Je potrebné zdôrazniť aj to, čo nám aj hasiči opakovali, aby si možno ľudia uvedomili, že aj predmety, ktoré ostali, nejaké doklady alebo niečo podobné v tých bytoch sú väčšinou zatečené vodou, ktorou sa hasilo a zamrzli. To znamená, že sú úplne znehodnotené,“ vysvetlil Tomek.

Prví evakuovaní sa vrátili

Do svojich bytov sa v sobotu popoludní vrátili prví evakuovaní obyvatelia. Konkrétne ide o ľudí z domov na Mukačevskej ulici čísel 15 až 25. V týchto bytoch budú zajtra od 9. hodiny vykonané plynové skúšky, mesto preto žiada obyvateľov, aby sa zdržiavali doma.





„Od 11.00 h sú pripravené plynové skúšky v bytovom dome číslo 5. Tam momentálne nikto nebýva, pretože je kompletne evakuovaný. Žiadame ľudí, aby sa zhromaždili pri bytovom dome, aby mohli byť plynové skúšky vykonané,“ dodal Tomek.





Požiar, ktorý vznikol v piatok 6. decembra po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, má zatiaľ sedem potvrdených obetí. Požiar sa podarilo úplne uhasiť v sobotu ráno o siedmej hodine. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove je vyhlásená mimoriadna situácia.

