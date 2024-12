Hasiči bojujú v Kalifornii s najväčším tohtoročným lesným požiarom, guvernér vyhlásil stav núdze (video+foto)

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hasiči v Kalifornii bojujú s najväčším tohtoročným lesným požiarom, ktorý sa na severe štátu za dva dni rozšíril na 207 kilometrov štvorcových. Takzvaný McKinney Fire nekontrolovateľne horí v severokalifornskom Národnom lese Klamath a úrady sa obávajú očakávaných búrok, ktoré by za suchých a horúcich podmienok mohli spôsobiť väčšie škody.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom pre McKinney Fire vyhlásil stav núdze. Úrady tiež nariadili evakuáciu pre zhruba 2 000 obyvateľov oblasti okolo mesta Yreka a aj turistom nariadili, aby sa vrátili z lesa do najbližšieho mesta.

Suchom sužovaná Kalifornia čelí v súčasnosti viacerým požiarom. Západne od McKinney Fire v sobotu blesk spôsobil požiar, ktorý podľa hovorkyne lesnej služby Adrienne Freeman ohrozoval mestečko Seiad.

Juhozápadne od veľkého požiaru zas horí ďalší, pre ktorý v nedeľu podľa hovorkyne úradu šerifa okresu Siskiyou Courtney Kreider nariadili evakuáciu zhruba 500 domov.

Crazy footage of firefighters escorting residents out of the McKinney fire last night. The fire pushed hard into the evening. Today, due to visibility, tankers have been diverted to the nearby China 2 fire. to a subscriber for this footage #mcKinneyfire #cali #fire #california pic.twitter.com/SDUQzncztM