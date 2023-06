Hargaš: Musíme si uvedomiť, že digitálne zručnosti sú zručnosťami budúcnosti (rozhovor)

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ján Hargaš zastáva od marca tohto roka aj funkciu Národného koordinátora pre digitálne vzdelávanie a zručnosti.

O tom, čo všetko by v rámci tejto pozície chcel presadiť a aké prvé kroky na tomto poste plánuje, prezradil počas rozhovoru na konferencii Jesenná ITAPA 2022.

Okrem pozície štátneho tajomníka zastávate aj funkciu Národného koordinátora pre digitálne zručnosti. Akú stratégiu máte v tejto oblasti?

Musíme si uvedomiť, že digitálne zručnosti sú zručnosťami budúcnosti. Je preto dobré, že táto téma je v hľadáčiku Európskej komisie, ktorá pomocou siete Národných koordinátorov pre digitálne zručnosti dáva tejto iniciatíve aj politickú vážnosť.





Našu Stratégiu a Akčný plán v tejto oblasti bude tento mesiac schvaľovať vláda. Je postavená na šiestich okruhoch. Ide o podporu lepšej koordinácie zapojených aktérov z verejnej správy, akademického sektora a súkromnej sféry a vybudovanie inštitucionálneho zázemia tejto témy.





Cieľom je podpora zvyšovania kapacít IT odborníkov napríklad cez zjednodušenie procesov najímania takýchto expertov zo zahraničia. Ďalej podpora rozvoja digitálnych zručností u produktívnej populácie, u žiakov a pedagógov, ale aj širšie zapojenie žien v IT a digitálna inklúzia.

Aké ambície máte v poslednej spomínanej oblasti digitálnej inklúzie?

V rámci nej by sa mali podporiť znevýhodnené skupiny ako zdravotne znevýhodnení alebo seniori a znížiť „digitálna priepasť“. Jedným z príkladov je projekt Senior Tabletov, ktorý naše ministerstvo realizuje z Plánu obnovy. Doteraz sme počas pilotnej fázy vyškolili 1 500 seniorov, ktorí od štátu dostali po úspešnom absolvovaní školenia tablet. Celkovo plánujeme vyškoliť viac ako 150 000 seniorov do roku 2026.





Ukázalo sa, že táto pozícia je pre Slovensko a jeho napredovanie v oblasti digitalizácie potrebná. Na čo je dôležité sa v tomto smere zamerať ako prvé?

V prvom rade je dôležité, aby potrebu vzdelávať sa v oblasti digitálnych zručností vnímal každý občan Slovenska. Od študentov cez učiteľov, pracujúcich až po seniorov. Už dnes vieme, že dve tretiny detí, ktoré v súčasnosti začínajú navštevovať školu, budú mať zamestnanie, ktoré momentálne ešte ani neexistuje. 2,5-krát rýchlejšie rastie počet pracovných pozícii vyžadujúcich digitálne zručnosti a v blízkej budúcnosti si ich aspoň základnú úroveň bude vyžadovať 90 percent všetkých pracovných pozícii. Takže prvoradá je osveta.





Viete povedať, aké sú vaše vízie do budúcnosti ako Národného koordinátora pre digitálne vedomosti a zručnosti?

Mojou víziou je, aby sme vďaka aktívnej podpore rozvoja digitálnych zručností pripravili Slovensko na zásadné dopady digitálnej transformácie. Predchádzajúcej generácii zručnosti získané v škole vystačili na 26 rokov. Dnes je to len na 4,5 roka. Mojou víziou preto je, aby mal každý občan šancu uspieť v digitálnej budúcnosti a aby z nej Slovensko profitovalo vďaka vzdelaným a digitálne zručným občanom.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.