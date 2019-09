Haraslín zažiaril s Hamšíkovou „17“ na drese, prvý gól v slovenskom „áčku“ strelili až štyria hráči

TRNAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal v piatkovom medzištátnom prípravnom zápase proti Jordánsku (5:1) využil služby až deviatich hráčov, ktorých predvlani viedol na európskom šampionáte futbalistov do 21 rokov v Poľsku.

Dvom z nich - Lukášovi Haraslínovi a Martinovi Chrienovi - doprial debut v seniorskom národnom tíme a obaja sa mu odvďačili premiérovými gólmi. Okrem nich si strelecký účet v A-mužstve otvorili aj Jaroslav Mihalík so Samuel Mrázom.

V druhom polčase obrat z 0:1 na 5:1

Ústrednou postavou duelu bol 23-ročný krídelník Haraslín, ktorý prišiel na trávnik až v úvode druhého polčasu a výrazne sa podieľal na výsledkovom obrate z 0:1 na 5:1. Ofenzívny ťahúň poľskej Lechie Gdaňsk skóroval už po necelých piatich minútach na ihrisku a obranu Jordánska zamestnával aj vo zvyšku stretnutia.

V 70. min vybojoval pokutový kop, o štyri minúty neskôr asistoval pri štvrtom slovenskom zásahu. "Je to nádherné, krajší debut som si ani nemohol predstavovať. Do druhého polčasu som išiel s tým, že mám byť rýchly, priamočiary a dôrazný. Tréner chcel odo mňa, aby som posielal čo najviac lôpt do šestnástky a strieľal. Som rád, že som splnil jeho požiadavky," uviedol bratislavský rodák, ktorý si dobrým výkonom vypýtal miesto v kádri pre kvalifikačný duel v Azerbajdžane.

"Príliš som nerozmýšľal nad tým, že v zápase proti Jordánsku bojujeme o miesta do kvalifikácie. Chcel som si stretnutie predovšetkým užiť a to sa mi podarilo."

Marek Hamšík zostal iba na tribúne

Haraslín nastúpil proti Jordáncom s číslom sedemnásť na drese, ktoré v reprezentácii dlhé roky patrí Marekovi Hamšíkovi. Zodpovednosti sa však nezľakol a bol nositeľom kvality aj prekvapivých myšlienok v ofenzívnom priestore.

"Marek Hamšík oddychoval a zostal iba na tribúne, takže sedemnástka bola voľná. Hrávam s ňou v klube, možno preto mi ju dal technický vedúci. Určite to nebude trvalejší jav, toto číslo patrí na Slovensku jedinému futbalistovi. Už viackrát som hovoril, že Marek je môj idol a je úžasné s ním byť v jednom mužstve. Hovoril som mu, že bude ťažké hrať s takýmto číslom. Žartoval som, že ma možno bude ťahať dozadu a on sa len pousmial," dodal debutant v seniorskom tíme.

Premiérový štart v "áčku" premenil na prvý gól aj stredopoliar Chrien. Legionár z portugalskej najvyššej súťaže odohral 73 minút a na začiatku druhého polčasu strelil rozdielový zásah. "Róbert Mazáň odcentroval loptu do pokutového územia, Róbert Boženík nezakončil dobre, ja som si našiel odrazenú loptu a zblízka som skóroval," opisoval rodák z Banskej Bystrice, ktorý v dueli s Jordánskom oprášil spoluprácu s viacerými hráčmi z úspešnej "dvadsaťjednotky".

"Určite sa mi oživili spomienky, bavili sme sa o tom na zraze. Sme dobrá partia. Vnímam to ako súčasť futbalu, že došlo ku generačnej výmene. V národnom tíme však zostali aj skúsenejší hráči, ktorí majú ešte reprezentácii čo ponúknuť."

Štyria hráči s premiérovým gólom v "repre"

V piatkovom medzištátnom prípravnom zápase strelili až štyria futbalisti prvé góly v seniorskej reprezentácii. K Haraslínovi s Chrienom sa v závere stretnutia pridali Jaroslav Mihalík a Samuel Mráz. Zatiaľ čo prvý menovaný skóroval v šiestom štarte, kmeňový hráč talianskeho Empoli uspel hneď na druhý pokus. Na trávnik pritom vybehol až v 73. min a približne o päťdesiat sekúnd neskôr rozvlnil sieť.

"Videl som, že po centri Haraslína lopta nabrala rýchlosť vo vzduchu. Sledoval som, ako sa Róbert Boženík pretláča s jedným hráčom a hovoril som si, že ho lopta môže preskočiť. Nemýlil som sa, našiel som si miesto a presne zakončil. Gól v reprezentácii je asi najviac, čo môže hráč dosiahnuť v mladom veku na mojom poste. Bol to krásny pocit," vyjadril sa 22-ročný útočník, ktorý strávil uplynulé mesiace na hosťovaní v Serie B v tíme Crotone.

Zverenci Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v akcii v utorok 11. júna, keď v azerbajdžanskom Baku nastúpia proti domácemu mužstvu v stretnutí E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy (hrá sa o 18.00 h SELČ v Bakcell Arene). Do metropoly krajiny bývalého Sovietskeho zväzu pocestuje 24 hráčov, medzi ktorými budú z pôvodného širšieho menoslovu chýbať brankár Dominik Greif, obranca Lukáš Štetina, záložník László Bénes a práve aj dvaja piatkoví úspešní strelci Chrien s Mrázom.





