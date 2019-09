Harabin vyjadril obavy, že prieskumy verejnej mienky manipulujú s voličmi

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky Štefan Harabin má obavy o férovosť nadchádzajúcich marcových prezidentských volieb. Harabin to uviedol na piatkovom brífingu s tým, že zverejňovanie prieskumov verejnej mienky manipuluje občanov a neodzrkadľuje realitu.

Čaputová aj Šefčovič by boli pohromou

Harabin doplnil, že prieskumy majú za úlohu ukázať, že nemá šancu na víťazstvo. Podľa jeho slov udalosti, pri ktorých sa Robert Mistrík vzdal v prospech Zuzany Čaputovej dokazujú, že títo kandidáti chceli kupčiť s hlasmi občanov.

"Prečo bolo potrebné, aby sa pán Mistrík vzdal? Dávalo by to zmysel, ak by tajné prieskumy týchto liberálnych kandidátov ukázali iné poradie, ako tie, ktoré boli zverejnené," povedal Harabin. Podľa jeho slov chce vo voľbách na post prezidenta zvíťaziť.

"Medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom nevidím takmer žiadny rozdiel. Obaja by boli pre Slovensko pohromou," povedal Harabin.

Apel na voličov Smeru-SD a SNS

Harabin tiež doplnil, že v prípade zvolenia Maroša Šefčoviča by hrozila postupná strata suverenity Slovenskej republiky v prospech Bruselu a v prípade víťazstva Čaputovej hrozia adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

Sudca Najvyššieho súdu SR tiež apeloval na voličov strany Smer-SD a Slovenskej národnej strany (SNS), aby odovzdali svoje hlasy práve v jeho prospech. "Hrdé Slovensko, rodina ako základ a právo pre všetkých občanov. To sú moje hodnoty, ktoré budem presadzovať," dodal. Podľa vlastných slov sa bude uchádzať o voličské hlasy zo všetkých politických strán.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky budú 16. marca a prípadné druhé kolo 30. marca. V súčasnosti sa uchádza o dôveru trinásť kandidátov a kandidátok.

