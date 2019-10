Harabin v sťažnosti na nezákonnosť volieb namieta, že Čaputová obišla zákon pri financovaní kampane

KOŠICE 26. marca (WebNoviny.sk) - Ústavný súd SR už eviduje návrh neúspešného kandidáta na funkciu prezidenta, sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Návrh bol doručený v pondelok 25. marca, súd ho v utorok v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejnil na svojej webovej stránke. Agentúru SITA informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová.

Harabin vo svojej sťažnosti namieta, že víťazka prvého kola volieb Zuzana Čaputová obišla pri financovaní svojej volebnej kampane zákon o financovaní volebnej kampane „a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Róberta Mistríka a tretích strán.“

Predloženie všetkých vyúčtovaní a faktúr

Harabin síce nespochybňuje možnosť vzdať sa kandidatúry, avšak nezákonnosť a neústavnosť volieb podľa neho spočíva v tom, že Mistrík sa v prospech Čaputovej vzdal za situácie, keď náklady na kampaň obidvoch kandidátov výrazne prekročili zákonom prípustnú výšku pre jedného kandidáta.

Uvedení kandidáti podľa neho postupovali tak, aby bol zákon iluzórne dodržaný a vydali na kampaň maximálne 500-tisíc eur a zvyšok kampane bol zabezpečený tretími stranami, ktoré musia byť registrované a ich výdavky nemôžu prekročiť zákonný limit 100-tisíc eur.





Čaputová však podľa Harabina vďaka podpore Mistríka minula na kampaň v konečnom dôsledku dvoj- a ž trojnásobok povolenej zákonnej hranice.





Obchádzanie zákona je podľa neho jasným výsledkom a dôkazom úspešnosti Čaputovej vo voľbách. „Takýmto spôsobom preto Róbert Mistrík a Zuzana Čaputová verejne demonštrovali, ako je možné obchádzať finančný limit ustanovený zákonom na financovanie volebnej kampane. Ak by Ústavný súd SR považoval takéto ´kupčenie´ prezidentských kandidátov za súladné so zákonom a Ústavou SR, tak zákonný limit by nemal žiaden zmysel,“ uviedol Harabin v sťažnosti a zároveň v rámci dôkazných návrhov požiadal aj o predloženie všetkých vyúčtovaní a faktúr.

Náklady na kampaň boli výrazne prekročené

Podľa Harabina náklady na kampaň obidvoch kandidátov výrazne prekročili zákonom prípustnú výšku pre jedného kandidáta, o čom mali informovať aj médiá. Niektoré ich články doložil Harabin k podaniu ako dôkaz.

Neúspešný kandidát pritom označil za rozporné aj vyjadrenie Ministerstva vnútra SR v jednom z nich, v ktorom sa píše, že výdavky tretích strán, ktoré vedú volebnú kampaň, nie sú výdavkami kandidáta, a tieto nie je potrebné zahrnúť do celkových výdavkov na kampaň.





„Ako je všeobecne známe, Zuzana Čaputová zákonom limitovanú výšku výdavkov na prezidentskú kampaň minula takmer celú ešte pred prvým kolom prezidentských volieb. V zásade bola preto povinná financovať svoju volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán. Navrhovateľ je názoru, že takéto konanie (financovanie) zo strany kandidáta počas prezidentskej kampane v súvislosti s ďalšou podporou odstupujúceho kandidáta obchádza zákon, je netransparentné, neférové a nespravodlivé voči ostatným neúspešným kandidátom, ktorý zákon rešpektovali v plnej miere a na kampaň nevynaložili enormné množstvo finančných prostriedkov prostredníctvom tretích strán, čo v konečnom dôsledku vedie k znevýhodneniu ostatných kandidátov a následne k porušeniu ústavou garantovaných základných ľudských práv a slobôd, najmä prístupu k voleným funkciám,“ píše sa ďalej v návrhu na súd, pričom Harabin tiež označil za netransparentné konanie Mistríka, ktorý sa vzdal kandidatúry priamo v prospech Čaputovej a nevyslovil iba všeobecné odporúčanie svojim voličom.

O sťažnostiach rozhoduje plénum ústavného súdu

O sťažnosti Harabina, ale i ďalších prípadných sťažnostiach na priebeh marcových volieb prezidenta musí rozhodovať plénum Ústavného súdu SR. V tejto súvislosti však existuje vážna prekážka, pretože od 16. februára funguje Ústavný súd SR v obmedzenom režime iba so štyrmi sudcami.

Právnik Peter Kubina pre agentúru SITA v tejto súvislosti uviedol, že na riadny chod pléna je potrebných minimálne sedem sudcov, ktorí by navyše museli rozhodovať jednotne. Doplnil, že o sťažnosti na priebeh volieb by tak nemal kto rozhodnúť, ale súd by prekročil aj zákonnú lehotu na vynesenie verdiktu.





V takom prípade by sa mohli sťažovať iní kandidáti. Podľa Kubinu ide o krízovú situáciu, ktorá vznikla po neúspešnej februárovej voľbe nových ústavných sudcov v Národnej rade SR. Parlament mal za úlohu vybrať 18 sudcov, z ktorých by prezident následne menoval polovicu.

Žiada vyhlásiť novú voľbu

Harabin napadol voľbu prezidenta SR na celom území Slovenskej republiky ako celok a žiada vyhlásiť novú voľbu prezidenta. Neústavné a nezákonné z tohto dôvodu preto podľa neho bude aj druhé kolo, do ktorého nepostúpil. Zároveň v podaní avizoval, že návrh na Ústavný súd SR podá aj po druhom kole volieb.





Štefan Harabin získal v prvom kole volieb prezidenta tretí najvyšší podiel platných hlasov 14,34 %. Víťazkou prvého kola prezidentských volieb sa stala so ziskom 40,57 % platných hlasov Zuzana Čaputová. V druhom kole bude v sobotu 30. marca o priazeň voličov bojovať s Marošom Šefčovičom, ktorý obsadil druhú priečku so ziskom 18,66 % hlasov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !