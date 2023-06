Harabin bude volebný líder strany aj v nasledujúcich voľbách, Vlasť s ním naďalej počíta

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Vlasť ďalej funguje a pokiaľ pôjde do volieb, tak Štefan Harabin bude jej volebný líder, ak mu to navrhnú. Pre agentúru SITA to povedal sám Harabin, ktorý viedol stranu v tohtoročných parlamentných voľbách.

Do Národnej rady SR (NR SR) sa Vlasť nedostala, keď nezískala dostatočný počet voličských hlasov. Samotná strana potvrdila, že bude pokračovať v politickej činnosti a počíta s Harabinom ako s volebným lídrom.

„Ak budú chcieť, aby som ich reprezentoval na podklade programu, ktorý bol prítomný v mojej prezidentskej kampani a aj v kampani strany Vlasť, tak áno,“ vyjadril sa Harabin na otázku, či bude naďalej volebným lídrom strany.

Podľa strany sa schyľuje k predčasným voľbám

„Neexistuje žiaden dôvod, prečo by strana Vlasť nemala s ním počítať. Ide o človeka, ktorý je principiálny, konzistentný v názoroch a hlavne nebojácny. O to viac je to aktuálne, keď sa už teraz schyľuje k predčasným voľbám pre zjavné rozpory medzi Matovičom a Sulíkom,“ uviedla v stanovisku Vlasť.

V parlamentných voľbách dosiahla Vlasť podporu 2,93 percenta, čo predstavovalo 84 507 platných hlasov.

Harabinove postavenie sa vraj nezmenilo

Harabin hovorí, že na jeho postavení sa zatiaľ nič nemení. „Som sudca Najvyššieho súdu SR, mám prerušený výkon funkcie sudcu, takže moje statusové postavenie je jasné,“ poznamenal.

Odmietol, že by mu funkcia sudcu zanikla tým, že súhlasil so svojou kandidatúrou na kandidačnej listine politickej strany vo voľbách do NR SR.

„Od ministra mám doručené rozhodnutie o prerušení výkonu funkcie. To znamená, že funkcia sudcu mi ešte trvá,“ zdôraznil.

Podľa neho by mu prezidentka Zuzana Čaputová s radosťou doručila rozhodnutie o zániku funkcie sudcu. Ako ďalej povedal, také rozhodnutie mu neprišlo.

„Keby mi prišlo, automaticky to dám na ústavný súd a ten súdny spor Čaputová nemôže vyhrať so mnou ani na Islande,“ doplnil.

Funkcia sudcu mu zanikla

Podľa rezortu spravodlivosti však v prípade Harabina platí, že mu funkcia sudcu zanikla. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor začiatkom marca, sa uvádza, že by musel ísť na klasické výberové konanie.

„V súlade s ustanovením zákona o sudcoch a prísediacich sa okrem iného za vzdanie funkcie sudcu považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady. Vzhľadom na uvedené, Štefanovi Harabinovi zanikla funkcia sudcu uplynutím 31. decembra 2019,“ uviedlo ministerstvo.

V prípade, že by sa chcel vrátiť do sudcovského talára, musel by podľa rezortu prejsť riadnym výberovým konaním na funkciu sudcu, či už na okresný súd, krajský súd alebo na Najvyšší súd SR.

