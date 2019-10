Hanbite sa, odkázal Mihál Vážnemu a obvinil kontrolórov Sociálnej poisťovne zo šikanovania otcov

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) - Kontrolóri Sociálnej poisťovne podľa nezaradeného poslanca NR SR Jozefa Mihála šikanujú zamestnávateľov, ktorí dajú prácu otcovi počas poberania materskej dávky.

Výzva ministrovi Richterovi

Ako ďalej uviedol v parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, môže za to metodický pokyn od vedenia poisťovne.

Exminister práce upozornil na to, že zákon pritom prácu otca na materskej dovolenke nijako neobmedzuje. "Otec počas materskej môže pracovať a starostlivosť môže zabezpečiť aj inou osobou," upozornil.

Ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera vyzval, aby ako šéf dozornej rady Sociálnej poisťovne dal tento metodický pokyn zrušiť.

Ministerstvu sa ušla aj pochvala

"Hanbite sa," odkázal Mihál poslancovi Ľubomírovi Vážnemu (Smer-SD), ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. "My hodnotíme a preverujeme, či je to v zmysle zákona," reagoval na kritiku Vážny. Podľa neho si Sociálna poisťovňa len plní svoju zákonnú povinnosť, keď preveruje, či sú prostriedky vynaložené v zmysle zákona. "Súčasný stav je v súlade so zákonom, žiadne dôsledky sme nevyvodili," skonštatoval Vážny.





Rezort práce a sociálnych veci poslanec Mihál pochválil za to, že od januára novela zákona o sociálnom poistení umožní súbežné čerpanie materskej dávky obomi rodičmi, ak si nárok na materskú dávku uplatní každý rodič na iné dieťa. Upozornil na to, že len v minulom roku materskú dávku čerpalo takmer 7 tisíc otcov a Sociálna poisťovňa na výplatu materskej dávky otcom vynaložila 20 miliónov eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !