Hamšík zažíva v Číne prvé problémy, v komunikácii si musí vystačiť s gestami

PEKING 30. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík, ktorý v zime prestúpil z talianskeho SCC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang, priznáva, že v novom pôsobisku zažíva prvé problémy.

Komplikácie sa objavujú v komunikácii so spoluhráčmi, keďže 31-ročný stredopoliar nehovorí ich rečou. "Často by som chcel svojim kolegom na ihrisku niečo povedať, no nemôžem, keďže nerozprávam ich jazykom. Používam iba gestá," priznal Marek Hamšík, ktorý so svojimi doterajšími výkonmi nie je úplne spokojný.

"Vždy som sa snažil tímu pomôcť, teraz som však v novej situácii. Medzi futbalom v Európe a v Číne sú veľké rozdiely, ale verím, že to prekonám a prispôsobím sa. Určite urobím pre to všetko," uviedol osemnásobný najlepší futbalista Slovenska, ktorého citoval web football-italia.net.

Ta-lien I-fang je po siedmich zápasoch s jediným víťazstvom na priebežnom 11. mieste v 16-člennej tabuľke najvyššej čínskej futbalovej súťaže.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !