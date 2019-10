Hamšík dostal po výhre od fanúšikov v Číne slovenskú vlajku, daroval ju chlapčekovi

13.7.2019 (Webnoviny.sk) - Čínsky futbalový klub Ta-lien I-fang v základnej zostave aj so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom triumfoval v piatkovom stretnutí 17. kola tamojšej najvyššej súťaže nad tímom Kuang-čou R&F 3:2 (1:1).

Hamšík v 13. min nebezpečne vystrelil, ale gól z toho nebol. Napriek tomu, že slovenský líder tímu neskóroval, Ta-lien získal ďalšie dôležité tri body a zvíťazil tretíkrát za sebou. Víťazný gól strelil v 74. min belgický kanonier Yannick Carrasco.

Mužstvo, ktoré prednedávnom prevzal španielsky tréner Rafael Benítez, poskočilo v ligovej tabuľke na priebežné 6.miesto - vyššie v aktuálnom ročníku ešte nefigurovalo.

"Najmä do druhého dejstva sme vstúpili výborne. Ujali sme sa vedenia. Síce hostia vyrovnali, no my sme išli za víťazstvom. Vedeli sme, že musíme byť trpezliví a dáme aj tretí gól. Stalo sa, na začiatku poslednej štvrťhodinky sme rozhodli o našom triumfe. Sme radi, že sme opäť zvíťazili,“ uviedol Marek Hamšík na svojej internetovej prezentácii marek-hamsik.sk.

Po víťaznom zápase 42 000 divákov na štadióne dlhé minúty vyprevádzalo svojich hráčov skandovaným potleskom. Hamšík oslavoval so slovenskou vlajkou na krku.

"Venovali mi ju fanúšikovia po víťazstve. Neskôr som ju daroval jednému chlapčekovi,“ objasnil kapitán slovenskej reprezentácie.





