Hamas prepustil ďalších rukojemníkov, medzi nimi štvorročné dievčatko, ktorému počas útoku na Izrael zabili rodičov

26.11.2023 (SITA.sk) - Militanti z hnutia Hamas v nedeľu prepustili ďalších 17 rukojemníkov vrátane 14 Izraelčanov.

Udialo sa tak v rámci tretieho kola prepustení počas dohodnutého štvordňového prímeria, ktoré sa medzinárodní sprostredkovatelia vedení Spojenými štátmi a Katarom snažia predĺžiť.

Jedného previezli do nemocnice

Zástupcovia Červeného kríža previezli rukojemníkov z Pásma Gazy. Niektorí odišli do Izraela, iní zasa smerovali do Egypta. Izraelská armáda uviedla, že jedného z nich letecky previezli priamo do nemocnice.

Medzi prepustenými rukojemníkmi bolo aj štvorročné dievčatko Abigail Edan, ktorého rodičia prišli o život pri útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.

Očakáva sa štvrtá výmena

Podľa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bolo v nedeľu medzi prepustenými dovedna deväť maloletých. Izrael mal neskôr v nedeľu v rámci dohody prepustiť 39 palestínskych väzňov.

Štvrtá výmena názorov sa očakáva v pondelok, v posledný deň prímeria, počas ktorého má byť prepustených celkovo 50 rukojemníkov a 150 palestínskych väzňov. Všetci sú ženy a maloletí.

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

