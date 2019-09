Halucinogénny večer, Ajax sťal kráľa aj hanba, píšu médiá o vypadnutí Realu Madrid z Ligy majstrov

MADRID 6. marca (WebNoviny.sk) - Ohlasy médií na utorkový odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 vo futbale Real Madrid - Ajax Amsterdam (1:4), po ktorom nečakane zamieril do štvrťfinále holandský tím.

UEFA.com: "Ajax do štvrťfinále po ohromujúcom víťazstve, Real Madrid vyradený v Lige majstrov prvýkrát od roku 2015."

L´Equipe (Fr.): "Hanba! Magický Ajax vyradil Real štyrmi gólmi. Holandský tím je vo štvrťfinále prvýkrát od roku 2003."

Marca (Šp.): "Ajax vyrval Realu korunu. Real Madrid skončil svoje panovanie v Európe po viac než 1000 dňoch po najhoršej noci, akú si doma pamätá. Ajax dosiahol najvyššie kontinentálne víťazstvo, lebo od začiatku nepochyboval o tom, že to dá. Všetko zlé pre Real sa začalo kartou pre Ramosa v prvom zápase. Tentoraz to nebolo o radosti z futbalu, ale kalvária pre hráčov, fanúšikov aj celú organizáciu. Real padol, ale je naša povinnosť zároveň sňať klobúk pred skupinou futbalistov, ktorí dosiahli výnimočné výsledky. Po ére Di Stéfana Madrid nezažil taký skvelý futbalový orchester ako bol práve tento. Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane, Casemiro, Modrič, Kroos, Benzema, Navas, Bale, Isco či Lucas sú hráči, ktorí prelomili prekliatie šampióna a získali štyri európske tituly, z toho tri v sérii. Také niečo sa nikdy nepodarilo ich rivalovi Atléticu, Juventusu Turín, FC Liverpool, PSG, Manchestru City, Manchestru United, AS Rím, Bayernu Mníchov či Borussi Dortmund. Hráči Realu sa postarali o päť rokov na európskom výslní, na ktoré nezabudneme. A zápas, ktorý sa azda najviac vryl do pamäti, bolo finále proti Juventusu s výsledkom 4:1. Bola to vtedy exhibícia jedného nezabudnuteľného futbalového súboru."

AS (Šp.): "Tri mesiace smútku. Real ukončil európsku sezónu drvivou prehrou. Bola to katastrofa na oboch koncoch ihriska. A aby toho nebolo málo, Vinicius, Lucas a Bale sú zranení."

Volkskrant.nl (Hol.): "Halucinogénny večer, Ajax predviedol zázrak v Madride. Vďaka totálnemu futbalu hostia viedli už 3:0 a Real Madrid končí v Lige majstrov. S Ajaxom opäť treba rátať vo futbalovej Európe."

Kicker.de (Nem.): Kráľovská korózia. Real sa rozpadol do piesku! To, že Real Madrid po odchode Zinedina Zidana akosi zhrdzavel, je zrejmé počas celej sezóny. Avšak skorý odchod zo scény na európskej aj domácej pohárovej úrovni a k tomu takmer žiadna šanca na ligový titul bude mať za následok zemetrasenie. A Sergio Ramos je dôkaz toho, ako to momentálne nefunguje."

Gazzetta dello Sport (Tal.): Ajax, toto bola tvoja magická noc. A koniec veľkej éry Realu?"

The Guardian (Angl.): "Tadič inšpiroval Ajax, aby deštruoval Real po jeho dlhom vládnutí. Futbalisti Realu Madrid boli európski šampióni 1012 dní, ale ich čas sa naplnil. O 88 dní počas finále budú síce len 14 km vzdialení od štadióna Atlética, ale po prvý za tri roky nebudú priamym účastníkom. Počas jedného týždňa prehrami na San Bernabeú prišli o Copa del Rey, domácu ligovú súťaž aj Champions League. Najmä to posledné je brutálne pre Real, ale zároveň brilantné pre Ajax. Hostia dali štyri góly a jeden bol pôsobivejší ako druhý."

Isport.blesk.cz (ČR): "Ajax sťal kráľa. Po troch triumfoch v rade hanebný pád na domácom trávniku už v osemfinále. Real Madrid padol v odvete s Ajaxom Amsterdam 1:4 a na ďalšiu trofej si nesiahne, aspoň nie v tejto sezóne. Mladý holandský tím ťahal najmä pôsobivý Dušan Tadič, ktorý ku gólu pridal aj dve asistencie."

Sport.pl (Poľ.): "Ajax sa postaral o najväčšiu senzáciu Ligy majstrov za posledné roky, keď vyradil obhajcu Real Madrid. Vráti sa medzi elitu a sadol si na zlatú žilu, ale tento tím v tomto zložení čochvíľa prestane existovať."





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !