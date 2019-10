Halepová vo Wimbledone porazila Azarenkovú, Djokovič prvýkrát na turnaji stratil set

5.7.2019 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič zvíťazil v piatkovom zápase tretieho kola Wimbledonu nad Poliakom Hubertom Hurkaczom 7:5, 6:7 (5), 6:1, 6:4. Potvrdil tak rolu favorita, hoci na turnaji prišiel o vôbec prvý set.

V zápase sa zaskvel 45 víťaznými údermi a ani raz nestratil svoje podanie. V rozhovore tesne po skončení duelu vyzdvihol hru 22-ročného mladíka, svoj výkon z tretieho setu označil za perfektný a takisto bol spokojný aj so štvrtým dejstvom.

V osemfinále ho čaká víťaz súboja medzi Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimom a Francúzom Ugom Humbertom.

Anderson vlaňajšok nezopakuje

Rodák z Belehradu naďalej živí šancu na úspešnú obhajobu titulu z minulého roka. Vlani zdolal vo finále Juhoafričana Kevina Andersona, ale ten svoj vynikajúci výsledok s určitosťou nezopakuje.

V treťom kole nečakane prehral s Argentínčanom Guidom Pellom 4:6, 3:6, 6:7 (4). V zápase mu nepomohlo ani štrnásť es a celkovo 40 víťazných úderov.

"Nemyslím si, že by som odohral zlý zápas. Mohol som možno trošku lepšie podávať... On sa veľmi dobre pohyboval a niekedy to bolo veľmi ťažké," vyjadril sa Anderson pre oficiálny web Asociácie profesionálnych tenistov (ATP).

Do zápasu s Číňankou Čang Šuaj vstúpila ako víchor, rýchlo viedla 4:0, ale následne získala už len dva gemy.

Najlepší zápas v roku

Naopak, v hre zostáva Rumunka Simona Halepová, ktorá v atraktívnom zápase bývalých svetových jednotiek jednoznačne zdolala Viktoriu Azarenkovú 6:3, 6:1.

"Som veľmi spokojná. Myslím, že som odohrala najlepší zápas v tomto roku. Bola som sebavedomá, agresívna počas celého zápasu a hrala som skutočne veľmi dobre," vyjadrila sa Rumunka pre web Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Vo víťaznom ťažení pokračuje česká tenistka Karolína Plíšková, ktorá zdolala Chsieh Su-wej 6:3, 2:6, 6:4. Svetová trojka triumfovala v ôsmom dueli po sebe, keďže minulý týždeň ovládla trávnatý turnaj v Eastbourne.

Vo Wimbledone vyrovnala svoje kariérne maximum, ktorým je "len" postup do osemfinále prestížneho turnaja. V ňom sa stretne s krajankou Karolínou Muchovou, ktorá v dvoch setoch zdolala Estónku Anett Kontaveitovú 7:6 (7), 6:3.





