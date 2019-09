Hádzanári Tatrana Prešov využili domácu pôdu a štvrtýkrát sa stali víťazmi Česko-slovenského pohára

PREŠOV 26. augusta (WebNoviny.sk) - Víťazom 4. ročníka Česko-slovenského pohára v hádzanej mužov, na ktorom sa počas víkendu tradične predstavili po dva najlepšie tímy oboch krajín z uplynulej extraligovej sezóny, sa podľa očakávania stal Tatran Prešov.

Zverenci trénera Slavka Golužu využili výhodu domáceho prostredia na ďalší suverénny triumf. V Tatran handball aréne po sobotňajšej semifinálovej výhre nad družstvom Talent M.A.T. Plzeň 39:22 (20:14) zdolali v nedeľu vo finále, v ktorom sa predstavili aktuálni držitelia národných titulov, nováčika na tomto podujatí HC Baník Karviná jednoznačne 41:27 (23:16) a získali Pohár prezidenta SZH.

V súboji úradujúcich šampiónov oboch krajín strelili domáci hneď v úvode rýchlo tri góly. Hostia znížili na 6:8, ale po štvrťhodine hry začali čoraz viac zaostávať. Z 9:12 v 16. min to o päť minút neskôr bolo už 11:18. Hráči Tatrana zvýšili rozdiel na osem gólov (22:14 a 23:15).

Dvojciferného náskoku sa dočkali v 43. min, keď Vučko upravil na 31:21. V zostávajúcom čase bolo otázkou už len výška skóre. Prešovčania najvyššie vyhrávali v 54. min (38:23), v záverečnej päťminútovke dovolili hosťom len kozmeticky upraviť výsledok. Ich finálový protivník skončil pri premiérovom vystúpení v rámci Česko-slovenského pohára na 2. poste.



Kým 1. priečka je zatiaľ "vyhradené" pre Tatran, 3. pozícia patrí výlučne Plzni. Hráči Talentu M.A.T. si toto umiestnenie vybojovali vo všetkých štyroch doterajších edíciách podujatia. V metropole Šariša sa si bronzový stupienok zaistili vďaka víťazstvu nad HK Agro Topoľčany 33:28 (17:15) v dueli o konečné 3. miesto.

Plzenčania mali v úvode stretnutia úradujúcich vicemajstrov mierny náskok (5:2), o ktorý však rýchlo prišli. Topoľčanci sa po štvrťhodine hry dostali do vedenia (11:9), no v závere I. polčasu súper otočil skóre vo svoj prospech. Ešte 15 minút pred koncom bolo všetko otvorené, ale české družstvo zvýšilo svoj náskok z 24:21 na 28:21, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Topoľčanci, ktorí v semifinále nestačili na Karvinčanov 29:33 (11:18), si pri svojej premiérovej účasti na turnaji o Česko-slovenský pohár pripísali na konto 4. priečku.

Hlasy

Slavko Goluža (tréner Tatrana Prešov): "Bol to dobrý zápas, ktorý sme veľmi dobre začali. Boli sme koncentrovaní v obrane, dali sme štyri - päť ľahkých gólov. Urobili sme sa aj chyby, ale myslím si, že naši fanúšikovia môžu byť spokojní."

Dominik Krok (spojka Tatrana): "Boli v našej hre dnes aj nejaké chyby. Ale kto robí, dopúšťa sa aj chýb, takže to je normálne. Myslím si, že od začiatku do konca sme hrali veľmi dobre a dotiahli zápas do víťazného konca. Výsledok hovorí za všetko a zaslúžene sme obhájili triumf Česko-slovenský pohár."

Lukáš Urban (spojka Tatrana): "Sme spokojní. Výsledkovo vyzerajú obidva zápasy jednoznačne. Niektoré veci ešte musíme zdokonaliť, pretože prídu aj náročnejší súperi. Víťazstvo o 14 gólov hovorí samo za seba. Bola to dobrá príprava na SEHA ligu a Ligu majstrov."