Hádzanári Tatrana Prešov v závere pustili body z rúk, v Lige majstrov podľahli Sportingu Lisabon

PREŠOV 14. októbra (WebNoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov neodčinili minulotýždňové domáce zaváhanie s Čechovskými Medvedmi a prvú polovicu bojov v skupinovej fáze Ligy majstrov mužov 2018/2019 zakončili prehrou v dôležitom zápase.

Zverenci trénera Slavka Golužu podľahli v sobotňajšom stretnutí 5. kola v Tatran handball aréne portugalskému klubu Sporting CP Lisabon 27:30 (13:15) a po dánskom tíme Bjerringbro-Silkeborg nezískali skalp aj druhého konkurenta v súboji o postup.

Vývoj ako na hojdačke ponúkli tímy divákom v Tatran handball aréne. Hostia išli rýchlo do vedenia 2:0, ale Butorac s Čípom sa postarali o vyrovnanie na 2:2 v 5. min. Aj v ďalšom priebehu boli o krok vpred hráči Sportingu. Keď v 13. min zvýšili na 7:3, kouč Tatrana si zobral oddychový čas.

Po ňom Lisabončania zvýšili na 9:4, no po štvrťhodine hry prišli chvíle domácich, ktorí v 19. min po góle Lapajneho zaostávali už iba 8:9. Následne predviedli obrat z 8:10 v 20. min na 12:10, resp. 13:11 v 25. min. Záver I. polčasu patril portugalskému družstvu, ktoré štyrmi presnými zásahmi naklonilo skóre opäť na svoju stranu.

Sporting lepšie vstúpil aj do druhého dejstva, v 35. min vyhrával 17:14, no Šarišania v nasledujúcej osemminútovke otočili na 18:17. Aj potom sa skóre prelievalo, do záverečnej desaťminútovky išli z lepšej pozície hádzanári Tatran, keď po Čípovom góle vyhrávali 23:21. Marzo však v priebehu necelých dvoch minút otočil na 24:23 pre hostí.

Tí po oddychovom čase prešovského kouča Golužu zvýšili svoje vedenie na 26:23, čo sa ukázal ako rozhodujúci náskok. Prešovčanom, ktorým chýbal L. Urban, ale v zostave figuroval po zranení Vučko, sa v záverečnej päťminútovke už snaha o obrat nevydarila.

Hlasy

Slavko Goluža (tréner Tatrana Prešov): "Bol to ťažký zápas, ktorý sme odohrali s obmedzeným počtom hráčov na lavičke, na ktorej nám chýbali dôležití hráči. Ďalší z nich, Oliver Rábek a Michal Kasal, stále nie sú stopercentne fit. Napriek tomu sme v tomto zápase mali šance na víťazstvo, ale v rozhodujúcich chvíľach sme urobili zbytočné chyby, čo sa opakuje vo viacerých zápasoch. V dôležitých chvíľach potrebujeme hrať múdrejšie a obmedziť počet technických chýb. Ja a mužstvo sa ale nevzdávame a do Lisabonu pôjdeme zvíťaziť.“

Miroslav Benický (manažér Tatrana Prešov): "Do dnešného zápasu sme išli s cieľom zvíťaziť nad priamym konkurentom v boji o postupové priečky. Proti kvalitnému a odhodlanému súperovi sme mali zlý vstup do zápasu, čo následne poznačilo aj celý jeho priebeh. Aj keď sme sa vďaka odhodlaniu vrátili späť do duelu, nepodarilo sa nám súperovi odskočiť. Naopak v závere bolo cítiť úbytok síl a súper rozhodol o víťazstve. Sme v polovici skupinovej fázy a cieľom ostáva získať maximálny počet bodov.“

Martin Straňovský (kapitán Tatrana Prešov): "Začali sme s vysunutou obranou, ktorou sme chceli prekvapiť, ale si s ňou vedel dať rady. Na začiatku nám ušiel o 3-4 góly, potom sme zabrali a dotiahli sa. V druhom polčase sme sa ťahali gól na gól, no nebol ten výkon dostačujúci a ani obrana nefungovala tak agresívne ako v predchádzajúcich zápasoch. Snáď na nás nepadla kríza, budeme musieť zabojovať hneď teraz v stredu v SEHA lige.“

Tomáš Číp (krídlo Tatrana Prešov): "Hrala sa rýchla hádzaná a bohužiaľ rozhodovali technické chyby. V súbojoch jeden na jedného s pivotom sme boli slabší. Súper bol lepšie silovo vybavený. My sa musíme poučiť z týchto chýb a musíme ísť teraz do Lisabonu s cieľom vyhrať.“

Michal Kasal (spojka Tatrana Prešov): "Podobne ako v predchádzajúcom zápase aj tu sa nám nepodarilo udržať si vedenie. V druhom polčase sme zlepšili obranu, ale nedokázali sme premeniť niektoré šance v útoku a bohužiaľ sme prehrali. Chýbali nám aj sily. Hrali sme bez Lukáša Urbana, Domino stále nie je fit, ja ani Oli tiež nie sme v stopercentnej forme a teraz, keď nemáme koho striedať, je to o to zložitejšie.“

Januš Lapajne (spojka Tatrana Prešov): "Dnešný zápas bol veľmi fyzický a bola to skutočná hádzanárska bitka. Sporting ukázal svoje kvality a to, že má vo svojom strede viacero skúsených hráčov. My sme naopak robili chyby, ktoré by sme robiť nemali a to nás v konečnom dôsledku stalo úspešný výsledok.“