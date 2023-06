Hackeri manipulovali so zamestnancami Twitteru, aby sa dostali do vnútorných systémov siete

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hackeri, ktorí tento týždeň napadli viacero účtov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, manipulovali jej zamestnancov a použili ich údaje na vstup do interných systémov siete.

Spoločnosť Twitter v sobotu v správe o incidente uviedla, že hackeri sa dostali "k nástrojom dostupným jedine pre naše tímy internej podpory". Útočníci sa zamerali na 130 účtov a 45 z nich zmenili heslá, následne sa do nich prihlásili a zverejnili falošné tweety.

Žiadosti o zaslanie bitcoinov

Terčom útoku sa stalo mnoho prominentných amerických osobností, ako napríklad Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West či Barack Obama, prostredníctvom ktorých hackeri žiadali o zaslanie bitcoinov na účet s tým, že sa ľuďom vráti dvojnásobok.

Za krátky čas, čo boli pochybné tweety online, dostali útočníci príspevky v hodnote viac ako 100-tisíc dolárov (v prepočte takmer 88-tisíc eur). Twitter vysvetlil, že útočníci sa zamerali na vybraných zamestnancov prostredníctvom "schémy sociálneho inžinierstva" - úmyselne manipulovali ľudí, aby robili isté úkony a prezradili dôverné informácie.

Hackerom sa podľa firmy podarilo zmanipulovať malý počet zamestnancov a keď sa dostali do interných systémov Twitteru, mali prístup k osobným informáciám používateľov vrátane e-mailových adries a telefónnych čísel. Tiež mohli vidieť dodatočné informácie, špekuluje sa, že by to mohli byť aj súkromné správy.

Stiahnuté dáta z kont

Súkromné správy Kanyeho Westa a jeho manželky Kim Kardashian West či Elona Muska by na dark webe mohli mať finančnú hodnotu, predaj správ prezidentského kandidáta Joea Bidena a niekdajšieho newyorského starostu Michaela Bloomberga by zase mohol mať politické následky, uvádza spravodajský portál BBC.

Hackeri sa podľa Twitteru pokúsili predať niektoré skompromitované účty. V ôsmich prípadoch tiež z kont stiahli dáta, žiadne z nich neboli overené. Twitter vysvetlil, že "aktívne pracuje na priamej komunikácii" s postihnutými používateľmi.

Tiež pokračuje v obnovovaní prístupu ďalších používateľov, ktorých účty uzamkol v reakcii na hackerský útok. "Hanbíme sa, sme sklamaní a, viac ako čokoľvek iné, je nám to ľúto," vyhlásil Twitter. Firma tiež uviedla, že podporuje všetky úsilia o nájdenie páchateľov. Prípad vyšetruje aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Viac k téme: hackeri

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.