Gyömbér mal po zápase s Walesom na hlave štyri stehy, okomentoval aj prísnu červenú kartu

Po zápase však priznal, že pred úvodným výkopom bol trošku nervózny. "V reprezentácii som nastúpil po dlhej dobe. Bol som nervózny asi ako pred každým zápasom. Myslím si, že je to dobré, pretože vás to núti byť pripravený a ostražitý. Nikdy nie som so sebou úplne spokojný. To, čo si myslia ľudia, je ich vec a ja to neovplyvním. Dôležité je, ako hodnotí môj výkon tréner alebo moji spoluhráči," vyjadril sa v priestoroch mixzóny trnavskej City arény obranca druholigového talianskeho klubu Perugia Calcio.