Guvernér Pennsylvanie a starosta Pittsburghu sa odmietli stretnúť s Trumpom

PITTSBURGH 31. októbra (WebNoviny.sk) - Guvernér amerického štátu Pennsylvania a starosta mesta Pittsburgh sa odmietli stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas jeho návštevy mesta.

Muž zastrelil jedenásť ľudí

Politika v utorok popoludní nečakalo príjemné privítanie po tom, ako muž v sobotu zastrelil jedenásť ľudí v synagóge kongregácie Tree of Life v mestskej časti Squirrel Hill, kde žije jedna z najväčších židovských populácií v štáte.

Hovorkyňa guvernéra Toma Wolfa Beth Melena uviedla, že guvernér sa tak rozhodol na základe žiadostí pozostalých, ktorých netešila prítomnosť prezidenta v meste v deň pohrebu ich milovaných. Rovnako aj starosta Bill Peduto vyhlásil, že sa s hlavou USA nestretne.

Trump označil strelca za maniaka

Trump predtým nazval útok strašnou masovou vraždou a strelca označil za "maniaka". "Vidieť ako sa toto opakovane deje už toľko rokov, to je jednoducho hanba," povedal šéf Bieleho domu a naznačil, že by USA mali sprísniť zákony o treste smrti.

"Títo ľudia by mali zaplatiť najvyššiu cenu. Toto musí skončiť," cituje politika BBC. Trump však zároveň uviedol, že incident nemal veľa spoločné s americkými zákonmi o držbe zbraní, ktoré sú v krajine neustálym predmetom diskusií. "Možno ak by mali vo vnútri ochranu, situácia by mohla byť iná," skonštatoval.

