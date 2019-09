Guspan predstavil etický kódex pre poslancov, za jeho porušenie bude hroziť pokuta 500 eur

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Správanie poslancov parlamentu bude upravovať Etický kódex poslanca NR SR.

Vo štvrtok ho predstavil na tlačovej besede vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan, podľa ktorého kódex bude prijatý parlamentom formou uznesenia. Poslanci po prijatí etického kódexu budú mať zakázané prijímať finančné prostriedky, dary a iné výhody za hlasovanie.

Dary nad 100 eur budú oznamovať

Hnutie Sme rodina do kódexu presadila ustanovenie, podľa ktorého sa poslanec má vyhýbať situáciám, ktoré by mohli viesť ku klientelizmu alebo korupcii. Poslanec má tiež konať tak, aby sa nedostal do situácie, z ktorej by vyplýval záväzok protiplnenia, alebo situácie, ktorá by ho nútila rozhodovať v záujme iných osôb.



Poslanci budú môcť prijímať pri výkone svojej funkcie len dary poskytované zvyčajne. Dary v hodnote nad sto eur, ako sú lístky na kultúrne podujatia či ubytovanie budú musieť oznamovať parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Ak si túto povinnosť nesplnia, tak výbor podá podnet na poslanca Mandátovému a imunitnému výboru NR SR.

Za porušenie pokuta 500 eur

Poslancom tiež etický kódex prikazuje vyhýbať sa nedôstojným slovným prejavom na schôdzi NR SR, hádkam, zasahovaniu do slovného prejavu iného poslanca vrátane fyzických útokov. Poslanec tiež bude musieť chodiť primerane spoločensky oblečený.

Podľa Guspana za porušenie Etického kódexu poslanca NR SR hrozí zákonodarcom pokuta do 500 eur. Rozhodovať o nej bude Mandátový a imunitný výbor NR SR. Ak sa proti nej poslanec odvolá, rozhodne o jej udelení plénum NR SR.

Kancelár parlamentu avizoval, že v októbri bude do parlamentu predložená novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ktorá s kódexom úzko súvisí.

