Guľa nominoval na zápas „dvadsaťjednotky“ s Lichtenštajnskom a Francúzskom aj piatich legionárov

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adriána Guľu na zápasy proti Lichtenštajnsku (9. októbra v Eschene) a Francúzsku (15. októbra v Dunajskej Strede) v rámci 2. kvalifikačnej skupiny o postup na majstrovstvá Európy 2021 tejto vekovej kategórie v Maďarsku a Slovinsku figuruje dovedna 23 hráčov.

Nečakaná prehra v Baku

V menoslove kormidelníka "dvadsaťjednotky" dominujú predovšetkým hráči z domácich zdrojov. V tíme sú iba piati legionári - Dominik Špiriak z gréckeho Ergotelisu, Peter Pokorný z rakúskeho Lieferingu, Martin Adamec z poľského tímu Odra Opole, Christián Herc z českej Viktorie Plzeň a Ľubomír Tupta z talianskeho Hellasu Verona.

"V pondelok budeme trénovať v Rakúsku, v utorok nás čaká predzápasový tréning v Lichtenštajnsku a v stredu zápas s domácim tímom. Chlapci dostanú informácie o protivníkovi tak, aby boli nachystaní. Tento dvojzápas je pre nás špecifický model. Verím však, že sa na to pripravíme a budeme sa vyvarovať nedostatkov, ktoré nám nefungovali v určitých fázach v Azerbajdžane," povedal Guľa na stredajšej tlačovej konferencii.

Slováci vstúpili do kvalifikačného cyklu v septembri nečakanou prehrou 1:2 v azerbajdžanskom Baku. Zaváhanie proti súperovi z nižšieho výkonnostného koša chcú odčiniť trojbodovým ziskom v Lichtenštajsku a následne využiť domáce prostredie proti európskej futbalovej veľmoci - Francúzsku.

"Musíme zvládnuť zápas v Lichtenštajnsku a potom budeme mať dosť času, aby sme sa pripravili na stretnutie s Francúzskom. V Lichtenštajnsku budeme favorit zápasu. Chlapcom budeme rozprávať, že nás čaká húževnatý, dôrazný a odhodlaný súper. Musíme sa domácim v tomto vyrovnať. Tým, že sme zaváhali v prvom zápase, sme pritlačení k múru a musíme tento duel vyhrať," poznamenal 44-ročný rodák z Novák.

Dôležití hráči

Na slovenskej fortunaligovej scéne sa od začiatku aktuálnej sezóny 2019/2020 ukazujú v dobrom svetle viacerí členovia Guľovho kádra, napr. Žilinčan Ján Bernát alebo Dávid Strelec zo Slovana Bratislava.

"Bernát a Strelec sú dôležití hráči. Treba povedať, že spolu s Ivanom Mesíkom a Petrom Pokorným sú to ročníky 2001. Vekom patria ešte do "devätnástky", ale máme to odkomunikované s trénerom tímu do 19 rokov Albertom Rusnákom st.," dodal Guľa.

Slováci sa stretli s francúzskou "dvadsaťjednotkou" aj v kvalifikácii ME 2013. Pod vedením trénera Ivana Galáda doma v Senci 7. septembra 2012 zdolali hráčov z "krajiny galského kohúta" 2:1. Za Francúzov vtedy nastúpili takí hráči ako Raphael Varane, Alexandre Lacazette či Antoine Griezmann.

"Na tom zápase som bol osobne. Bol to zážitok vidieť taký úspešný zápas v našom podaní. Chcem však zdôrazniť, že naša pozornosť teraz ešte stále smeruje do Lichtenštajnska," doplnil Adrián Guľa.

: Brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa), Samuel Petráš (MŠK Žilina), Dávid Šípoš (FC Nitra) Obrancovia: Michal Tomič (MŠK Žilina), Kristián Vallo (MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Špiriak (FC Ergotelis/Gréc.), Matej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Branislav Sluka (MŠK Žilina), Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok) Stredopoliari: Peter Pokorný (FC Liefering/Rak.), Martin Gamboš (FC Spartak Trnava), Martin Adamec (Odra Opole/Poľ.), Ján Bernát (MŠK Žilina), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Marián Chobot (FC Nitra) Útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona/Tal.), Ladislav Almási (FC Petržalka), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava) Realizačný tím: Tréner: Adrián Guľa Asistent trénera: Marián Zimen Tréner brankárov: Pavel Kamesch Kondičný tréner: Martin Kojnok Videoanalytik: Ladislav Kubalík Technický vedúci: Martin Hrnčír Fyzioterapeuti: Otto Szabó, Jozef Štieber Kustódi: Michal Beseda, Peter Paulický Lekár: František Rigo Hlavní vedúci: Karol Belaník, Dušan Radolský

