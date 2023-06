Gröhling: V pondelok poobede budem ministrom v demisii, na vine nie je ani Sulík a ani prezidentka

V pondelok ráno otváram školský rok a poobede budem ministrom v demisii. Uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v statuse na sociálnej sieti Facebook s tým, že na vine nie je ani Richard Sulík, ani prezidentka Zuzana Čaputová, ale Igor Matovič (OĽaNO).

Ministri za SaS podľa Gröhlinga neprišli na rezort, aby znášali sústavné Matovičove útoky, jeho hlúpe urážky, opakované klamstvá či bezprecedentné šafárenie s peniazmi. „Toto nie je normálne správanie, ani normálne vládnutie,“ skonštatoval šéf rezortu školstva.

Podľa Gröhlinga, pri takomto ministrovi, ktorý blokuje financie aj na úplne bežné veci, ako sú energie či platy učiteľov a sústavne vyrába konflikty, jednoducho nemôžu fungovať. „Vláda by pokojne mohla pokračovať, ak by jeden jediný človek ukázal, že nie je prilepený na stoličke a odstúpil by,“ myslí si Gröhling.

Matovičove obvinenia zo zbavovavania sa zodpovednosti sú podľa Gröhling absurdné. „Všetci chceme zodpovedne pracovať ďalej, ale s Igorom Matovičom sa to nedá,“ doplnil.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?