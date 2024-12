Greta Thunberg získala titul osobnosť roka 2019 od magazínu Time

11.12.2019 (Webnoviny.sk) - Osobnosťou roka 2019 je podľa amerického magazínu Time ekologická aktivistka Greta Thunberg.

Vyslúžila si ho za to, že "bije na poplach pred dravým vzťahom ľudstva s jediným domovom, ktorý máme, za to, že do roztriešteného sveta priniesla hlas, ktorý presahuje pôvod a hranice, za to, že nám všetkým ukazuje, ako by to mohlo vyzerať, keď sa vedenia ujme nová generácia".

Pre mladých aktivistov

Thunberg sa na odchode z medzinárodnej klimatickej konferencie v Madride pre agentúru The Associated Press (AP) vyjadrila, že ju menovanie časopisu Time za osobnosť roka "trochu prekvapilo", a chcela by ho venovať všetkým mladým aktivistom.

Ako uviedla, dúfa, že naliehavé posolstvo, aby vlády zintenzívnili svoje úsilie v boji proti klimatickým zmenám, ktoré s ostatnými aktivistami sprostredkúvajú, sa konečne dostáva na verejnosť. "Myslím, že môj život je teraz oveľa zmysluplnejší, keď robím niečo, čo má vplyv," skonštatovala Thunberg, ktorá sa teraz plánuje vrátiť naspäť do Švédska.

Celosvetové hnutie

Greta Thunberg odštartovala celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám. Raz do týždňa začala namiesto navštevovania školy protestovať pred švédskym parlamentom. Jej úsilie za posledný rok pritiahlo pozornosť davov ľudí, ktorí sa po celom svete pridali k protestom, i na medzinárodných konferenciách.

Vlani Time za osobnosť roka vyhlásil viacerých novinárov, medzi ktorými boli zavraždený saudskoarabský opozičný novinár Džamál Chášakdží, filipínska novinárka Maria Ressa kritizujúca tamojšiu vládu, dvojica väznených novinárov z agentúry Reuters Wa Lone a Ťjo Sou Ua a redakcia novín Capital Gazette, kde strelec zabil piatich ľudí.

,

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.