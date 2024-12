Greta Thunberg a stovky ďalších mladých ekoaktivistov protestovali pred sídlom OSN

31.8.2019 (Webnoviny.sk) - Šestnásťročná švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg a stovky ďalších, prevažne mladých, ľudí v piatok protestovali pred sídlom Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku proti nečinnosti v boji proti klimatickým zmenám.

Demonštranti skandovali heslá ako "Fosílni lobisti musia ísť" alebo "Je nám horúco", čím odkazovali na globálne otepľovanie.

Minúta ticha

Samotná Thunberg mala so sebou transparent vo švédčine s nápisom "Školským štrajkom za klímu", ktorý so sebou mala aj na jachte, na ktorej priplávala do USA.

Demonštranti sa zišli v piatok ráno v parku Ralpja Bunchea pred sídlom OSN, odkiaľ následne pochodovali do parku Daga Hammarskjölda o pár blokov ďalej. Tam držali minútu ticha.

Greta Thunberg, ktorej sa podarilo odštartovať celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám, priplávala do New Yorku vo štvrtok po dvoch týždňoch na ceste naprieč Atlantikom.

Ekologickejšia cesta

Na cestu si zvolila jachtu namiesto lietadla, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou.

Thunberg sa v New Yorku zúčastní 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii. Odtiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čilskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom OSN.





