Grécko po letných požiaroch trápia záplavy, ostrovy museli evakuovať (video)

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Gréckom sa vo štvrtok prehnali silné búrky. Tie spôsobili zaplavenie stoviek domov v Aténach a na ostrove Eubója, ktorý cez leto spustošili lesné požiare, vyvolali evakuácie. Minister pre civilnú ochranu a klimatickú zmenu Christos Stylianides informoval, že záchranári sa pripravujú s vrtuľníkmi pomôcť ľuďom, ktorí pre záplavy uviazli na ostrove Korfu.

Autá uviazli na zaplavených cestách

„Neexistujú pochybnosti o tom, že čelíme nebezpečnému fenoménu počasia, ktorý je v niektorých častiach krajiny veľmi vážny,“ skonštatoval minister.

Na Eubóji evakuovali obyvateľov z najmenej troch oblastí, ktoré v auguste postihli požiare. Na severe ostrova sa muselo vysťahovať z domov niekoľko desiatok ľudí. Po lesných požiaroch je severná Eubója náchylnejšia na prívalové povodne, vysvetľuje agentúra AP.

Štvrtkové búrky v Aténach a ďalších častiach južného Grécka narušili dopravu a niektoré cesty pre ne museli uzavrieť. Desiatky áut uviazli na zaplavených cestách a ľudia z nich museli vystúpiť a prebrodiť sa do bezpečia.

Školy zostanú zatvorené

Lejaky narušili aj verejnú dopravu. Činnosť medzinárodného letiska v Aténach však zostala nenarušená. Požiarnici v hlavnom meste dostali viac ako 300 volaní o pomoc pri odčerpaní vody zo zaplavených domov.

Vláda vydala telefónne upozornenia v gréčtine a angličtine, v ktorých vyzýva obyvateľov, aby sa vyhli nevyhnutnému pohybu a oblastiam, ktoré sú alebo by mohli byť zaplavené.

Školy v Aténach, na Eubóji aj v regióne na severe Grécka neďaleko Solúna zostanú v piatok zatvorené. Podľa predpovedí sa v sobotu čaká zlepšenie počasia.

