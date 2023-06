Grécka pobrežná stráž zabránila približne 600 migrantom v príchode

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Grécka pobrežná stráž v pondelok zabránila najmenej 590 migrantom v nelegálnom príchode do gréckych vôd zo susedného Turecka. Ako uviedla vo vyhlásení, migranti boli na palube piatich plachetníc a štyroch nafukovacích člnov, ktoré počas série incidentov spozorovali a otočili ešte predtým, ako sa dostali do vôd Grécka. Väčšie lode mali zrejme v pláne preplávať cez grécke vody do Talianska.

Gréci upozornili turecké úrady, aby vyzdvihli pasažierov lodí, keďže vyplávali z Turecka. Tri z plachetníc sa vrátili k tureckému pobrežiu dobrovoľne, ostatných migrantov na pobrežie napokon vzali turecké hliadkové lode.

Grécko zostáva hlavnou destináciou pre ľudí utekajúcich pred konfliktom a chudobou v nádeji, že v Európskej únii nájdu lepší život. Prísnejší dohľad na morskú hranicu Grécka s Tureckom vo východnom Stredozemnom mori drasticky znížilo počty prichádzajúcich ľudí.

Ľudskoprávne skupiny a turecké úrady opakovane obviňujú gréckych predstaviteľov, že nelegálne posielajú späť do Turecka žiadateľov o azyl, ktorým sa už podarilo dostať do Grécka. Atény to popierajú.

