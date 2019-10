Gorila je zmes pravdivých a nepravdivých informácií, Bugár sa vyhradil voči tvrdeniam Fica

17.10.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda politickej strany Most-Híd Béla Bugár si nemyslí, že úlohou politikov je komentovať, ale vytvárať prostredie pre orgány činné v trestnom konaní, aby mohli bez zásahu politikov konať. Uviedol to na štvrtkovom brífingu. Odmieta, že by SMK pod jeho vedením používala špinavé peniaze. Povedal to v reakcii na údajnú nahrávku z kauzy Gorila. V tej sa spomína v súvislosti s províziami aj SMK.

Úloha politikov

Podľa Bugára vláda pri vytváraní prostredia na vyšetrovanie pomohla napríklad tým, že zmenila voľbu prezidenta policajného zboru. „Od tej doby, čo prezident policajného zboru pán Lučanský robí, je nezávislý od politikov a vlády. Fakticky vykonáva svoju prácu tak, že niektorí už sedia, niektorých vyšetrujú nezávislé od toho, či je to štátna tajomníčka, nejaký sudca alebo prokurátor. Toto je úloha politikov a nie komentovať," myslí si Bugár.

Bugára rozčuľuje, že niektorí politici namiesto toho, aby Gorilu komentovali spôsobom, kto tam čo robil, útočia na iných. „Chcem sa vyhradiť aj voči tomu, čo povedal môj koaličný partner Robert Fico. Nemyslím si, že takýmto spôsobom sa udržujú vzťahy vo vládnej koalícií. Ani ja, ani môj blízky človek nebol v spomínanom byte," povedal šéf Mosta-Híd a dodal, že Gorila je zmes pravdivých a nepravdivých informácií. Fico vo štvrtok novinárom povedal, aby sa otázky pýtali aj Bugára.

Odpočúvania z konšpiračného bytu

Spisy Gorila zahŕňajú písomné záznamy z odpočúvania konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave v rokoch 2005 až 2006 a jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z finančných skupín. Na internete sa objavili v závere roka 2011 a výrazne ovplyvnili predvolebnú kampaň pred parlamentnými voľbami v marci 2012.

Vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic potvrdil, že Slovenská informačná služba akciu Gorila naozaj uskutočnila a od roku 2012 kauzu vyšetruje špeciálny tím. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Haščák sa v spise spomína, tvrdí, že štát nepoškodila. Nahrávku sprístupnenú médiám označila za nezákonný materiál. Podľa spisov byt navštívili viacerí politici z čias druhej Dzurindovej vlády, ale aj predseda Smeru-SD Fico.

Viacerým médiám v stredu anonym zaslal email s linkom na zvukovú nahrávku, ktorá má takmer 39 hodín. Polícia ako aj prokuratúra v tejto súvislosti uviedli, že nevedia, akú nahrávku dostali médiá, preto sa k záležitosti nemôžu vyjadriť.





