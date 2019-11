Google vlani na Slovensku odviedol daň 50-tisíc eur, ale s digitálnou daňou čakáme na globálnu dohodu

30.7.2019 (Webnoviny.sk) - Dane globálnych digitálnych firiem stále obchádzajú aj Slovensko. Internetový gigant Google napríklad cez svoju slovenskú pobočku Google Slovakia v minulom roku zaplatil na dani z príjmov len niečo cez 50 tisíc eur, pri celkových deklarovaných výnosoch vyše 1,5 milióna eur. Facebook na Slovensku ani nemá zaregistrovanú pobočku.

Ostatní digitálni hráči, napríklad v zdieľanej ekonomike, odvádzajú do slovenského rozpočtu rovnako maximálne desiatky tisíc eur. Spoločnosť Google však tvrdí, že dodržiava daňové zákony všade, kde pôsobí a ak sa zmenia, bude to rešpektovať. Zmena by pritom mohla prísť už budúci rok, avizuje ministerstvo financií.

Globálne daňové systémy

Viceprezident spoločnosti Google pre vzťahy s vládami a verejnosťou Karan Bhatia v oficiálnom blogspote Google tvrdí, že celková daňová sadzba spoločnosti za posledných 10 rokov sa pohybuje na úrovni zhruba 23 %, čo je len o niečo menej, ako je priemer zákonnej sadzby v krajinách OECD.

„Väčšina týchto daní je splatná v Spojených štátoch, kde náš biznis vznikol a kde vyvíjame väčšinu našich produktov a služieb. Zvyšok sme zaplatili v približne 50 krajinách po celom svete, kde máme naše pobočky, ktoré pomáhajú naše služby predávať,“ tvrdí.

Bhatia pripomína, že globálne daňové systémy sa formovali desiatky rokov a historicky vždy prisudzovali viac ziskov krajinám, v ktorých produkty a služby vznikajú, ako tým, kde dochádza k ich spotrebe. Pripúšťa však, že je na čase, aby sa tento systém niekam posunul a daňové príjmy boli rozdelené lepšie.

Zároveň však upozorňuje na problémy, ktoré môže spôsobiť individuálny prístup k zdaňovaniu amerických technologických spoločností v niektorých krajinách. Môže totiž dospieť do stavu, že tieto krajiny si budú nárokovať daň, ktorá je momentálne splatná v USA, čo by mohlo viesť k zvýšeniu obchodného napätia.

Francúzsko ide vlastnou cestou

Koniec koncov to ukazuje aj aktuálny príklad z Francúzska, ktoré sa rozhodlo ísť pri zdaňovaní digitálnych služieb individuálnou cestou.

Reakciou na nedávne schválenie digitálnej dane pre firmy ako Google a Facebook boli okamžité vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v odvete uvalí clá na dovoz francúzskeho vína. Francúzsko si však za svojím opatrením stojí a tvrdí, že ide o dočasné riešenie, kým sa nedosiahne medzinárodná dohoda.

Francúzi sa pritom rozhodli digitálnu daň vo výške 3 % vyrúbiť na tržby, ktoré vo Francúzsku dosahujú digitálne firmy s globálnymi ročnými tržbami nad 750 miliónov eur a tržbami vo Francúzsku nad 25 miliónov eur.

Slovensko je za kolektívne riešenie

Slovensko v tomto prípade stojí za kolektívnym riešením a individuálne kroky neplánuje. Medzinárodnú dohodu sme podporovali už pri debatách v rámci Európskej únie, ktoré však neviedli k úspechu.

„Hoci sa v kontexte tohto vývoja v niektorých členských krajinách začali objavovať unilaterálne riešenia, Slovenská republika sa nerozhodla ísť touto cestou, ale preferuje riešenie, ktoré by bolo odsúhlasené na globálnej úrovni v rámci prebiehajúcich diskusií v OECD s výhľadom jeho prijatia v roku 2020,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo financií.

Tento postup pritom podporuje aj spomínaná spoločnosť Google. „Rozhodne podporujeme aktivity OECD smerujúce k ukončeniu súčasnej neistoty a k rozvoju nových daňových princípov. Vyzývame vlády a spoločnosti k spolupráci na urýchlenie daňovej reformy a na vytvorenie novej, trvalej a globálnej dohody,“ dodal Bhatia.





