Google vidí budúcnosť práce vo flexibilite, pätina zamestnancov bude pracovať na diaľku

Americká spoločnosť Google tvrdí, že zhruba 20 % jej pracovníkov bude aj po opätovnom otvorení kancelárií plánovanom na jeseň naďalej pracovať na diaľku. Zhruba 60 % zamestnancov bude pracovať v hybridnom režime – tri dni v kancelárii a dva dni na diaľku. Zvyšných 20 % si bude môcť zvoliť inú kanceláriu vo firme.

„Budúcnosťou práce je flexibilita. Zmeny uvedené vyššie sú východiskovým bodom, ktorý nám pomáha vykonávať našu prácu čo najlepšie a užívať si to,“ napísal výkonný riaditeľ Sundar Pichai.

Google zamestnáva približne 135-tisíc zamestnancov.

Spoločnosť so sídlom v Mountain View v Kalifornii chce taktiež pracovníkom dopriať extra dni voľna navyše, ktoré im pomôžu lepšie sa vyrovnať s pandémiou koronavírusu.

Google bol v minulom roku medzi prvými významnými technologickými spoločnosťami, ktoré svojim zamestnancom povedali, aby na začiatku pandémie pracovali z domu. Ďalší technologickí giganti, ako sú Facebook a Twitter, oznámili, že ľudia môžu po pandémii pracovať natrvalo z domu, pokiaľ to budú umožňovať ich pracovné pozície.

