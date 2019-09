Gombos vyhral Bratislava Open, vo finále dvojhry zdolal Balázsa

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Bratislava Open. Vo finále zdolal Maďara Attilu Balázsa 3:6, 6:3, 6:2.

Stretnutie trvalo 129 minút a víťaz za veľkých ovácií publika premenil tretí mečbal pri podaní súpera. Gombos sa stal druhým domácim víťazom v 17-ročnej histórii najväčšieho antukového mužského turnaja na Slovensku. A zároveň druhým po sebe.

Zaujímavé bratislavské double

Dvadsaťosemročný galantský rodák Gombos počas šiestich dní v Bratislave vyhral päť zápasov. Jeho šiesty challengerový titul v kariére mu okrem nezdanenej prémie 9200 eur vyniesol aj 90 bodov do rebríčka ATP a výrazný posun z 202. na 161. pozíciu.

Gombos je aj držiteľom zaujímavého bratislavského double. V hlavnom meste Slovenska vyhral v roku 2016 aj challenger ATP na tvrdom povrchu pod strechou Národného tenisového centra.

"Je to úžasný pocit, pretože minulá sezóna mi nevyšla podľa predstáv. Veľmi som sa trápil, ale s trénerom sme odviedli vynikajúcu prácu a je skvelé, že tá drina z posledných mesiacov sa vyplatila. Som veľmi rád, že moja hra sa zlepšuje a konečne môžem rozmýšľať nad inými métami. Bol to veľmi náročný zápas. Vedel som, že Attila bude bojovať až do poslednej lopty. V druhom sete mi "odišiel" prvý servis a súper ma dostával pod tlak. Trošku som sa hľadal na kurte, mal aj šťastie, ale dôležité bolo, že do tretieho setu som sa vrátil opäť motivovaný a bojoval som o každú loptu. Som nesmierne šťastný, že sa mi podarilo vyhrať domáci titul," povedal Gombos tesne po zisku turnajového titulu.

Vo štvrťfinále až traja Slováci

Najprv sa najväčší mužský antukový turnaj na Slovensku hral 12 rokov v Košiciach, potom nasledovali štyri roky v Poprade a teraz jeho dejiskom bola prvýkrát Bratislava. Turnaj s dotáciou 69 280 eur sa hral v dňoch 17. - 23. júna na antukových dvorcoch TK Slovan Bratislava a zúčastnila sa na ňom takmer kompletná slovenská špička na čele s Martinom Kližanom či lanským šampiónom z Popradu Kovalíkom.

Príchod do Bratislavy turnaju prospel. Zvýšil sa mediálny aj divácky záujem, viacerí slovenskí hráči sa cítili doslova ako doma. Do štvrťfinále sa dostali až traja Slováci. Okrem neskoršieho víťaza Gombosa aj Andrej Martin a Kovalík.

"Som rád, že to bolo na Slovane, kde som vyrastal a spolu s Milošom Mečířom či Marošom Vajdom sme prežili najkrajšie roky. Pre mňa je obrovská výzva, že sa turnaj uskutočnil práve tu. Verím, že do budúcnosti naberie svetovú kvalitu," uviedol technický riaditeľ podujatia Branislav Stankovič.

Exhibičný mix legiend

Slovensko malo zastúpenie na bratislavskej antuke aj vo finále štvorhry. Dvojica Lukáš Klein, Alex Molčan ešte v sobotu podľahla Belgičanom Sanderovi Gillemu a Joranovi Vliegenovi 2:6, 5:7. Dvadsaťjedenroční mladíci Klein a Molčan hrali v Bratislave vďaka voľnej karte od organizátorov.

Finálovému súboju vo dvojhre v nedeľu predchádzal exhibičný mix legiend Slovana za účasti Miloslava Mečířa, Mariána Vajdu, Radky Zrubákovej a Kariny Cílekovej-Habšudovej. Do deja s množstvom úsmevných výmen zasiahli aj Dominik Hrbatý a Branislav Stankovič, občas sa hralo traja proti dvom aj traja na troch.

"Všetkým nám to pripomenulo pekné obdobie, ktoré sme v minulosti zažili. Aj napriek tomu, že sme boli istým spôsobom rivali, ženská a mužská časť, tak sme vždy boli aj veľkí kamaráti. Pre nás to bolo veľmi príjemné a to, že som začínala túto štvorhru s Milošom bolo len také symbolické, keďže sme sa obaja narodili v Bojniciach," uviedla Karina Cíleková-Habšudová.

Organizátori Bratislava Open nezabudli ani na charitatívny rámec podujatia. V rámci piatkového galavečera sa dražila raketa Rogera Federera. Výťažok z akcie putoval na rozvoj detského tenisu.

Bratislava Open 2019 - finále Dvojhra - finále: Norbert Gombos (SR-8) - Attila Balázs (Maď.-7) 6:3, 3:6, 6:2 Štvorhra - finále: Sander Gille, Joran Vliegen (Belg.-3) - Lukáš Klein, Alex Molčan (SR) 6:2, 7:5





