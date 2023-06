Goggiová sa po páde vracia do starej formy, Shiffrinová bola v tréningu olympijského zjazdu na 17. mieste

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarska zjazdová lyžiarka Joana Hählenová zvíťazila v treťom a zároveň poslednom meranom tréningu pred zjazdom žien na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. Druhý najlepší čas si pripísala Kira Weidleová z Nemecka, ktorá bola pomalšia o 23 stotín sekundy. Tretia bola Nórka Ragnhild Mowinckelová (+0,59 s).

Goggiová spadla v Cortine d’Ampezzo

Obhajkyňa zlata z Pjongčangu 2018 Talianka Sofia Goggiová skončila prekvapujúco dobre na 4. mieste so stratou 0,61 s.

Elitná zjazdárka utrpela pred troma týždňami zranenie kolena po páde v pretekoch Svetového pohára na domácom snehu v Cortine d’Ampezzo.

Vyšetrenia v milánskej nemocnici potvrdili aj menšiu zlomeninu v lýtkovej kosti, ako aj poranenie svalu.

Shiffrinová so 17. najlepším časom

Zotavila sa a talianskym médiám sľúbila útok na obhajobu zlata. Goggiová je suverénna líderka hodnotenia zjazdu vo Svetovom pohári, v aktuálnej sezóne vyhrala štvoro pretekov.

"Bol to dobrý test, ale stále mám veľké rezervy v technických pasážach. Je to však normálne, lebo v krátkom čase som musela urobiť veľmi veľa vecí a to nejde bez chýb. Nohy sú však v poriadku, začínam cítiť rýchlosť. Teraz sa sústredím už len na zajtrajšie preteky. Chcem v nich uspieť," uviedla Goggiová pre RAI Sport, cituje ju aj športový web Neveitalia.it.

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová, ktorá prežíva smolnú olympiádu, dokončila tréning so 17. najlepším časom a stratou 1,40 s na víťazku. Jej štart v zjazde je stále neistý. Sama však vraví, že ju publikum odpisovať nemá, olympiáda sa ešte neskončila.

Tricia Manganová zo Spojených štátov amerických a Jasmine Fluryová zo Švajčiarska svoje tréningové jazdy nedokončili, keďže spadli. Obe sa zrejme vyhli vážnemu zraneniu.

