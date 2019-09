Globálny pakt nemá pridanú hodnotu, tvrdí Klus a podľa Blahu je migrácia aktom zúfalstva

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) - Poslanec NR SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus v stredu prišiel do parlamentu s návrhom zmien v uznesení ku Globálnemu rámcu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii z dielne Organizácie Spojených národov (OSN).

Klus ešte v utorok žiadal, aby Národná rada SR s rokovaním o tejto téme počkala na analýzu, ktorú si vláda dala spraviť šéfovi diplomacie Miroslavovi Lajčákovi a štátnemu tajomníkovi rezortu zahraničných vecí Lukášovi Parízekovi (SNS). Rovnako chcel, aby sa rokovanie konalo za prítomnosti ministra Lajčáka.

Kompromisný, nie ideálny

"Globálny pakt nemá zásadnú pridanú hodnotu," povedal Klus s tým, že dokument môže Slovenskú republiku morálne zaviazať a podľa neho je dôležité ho odmietnuť. Klus je presvedčený, že na dokumente pracovali aj krajiny, ktoré migrantov prijímajú a aj tie, ktoré ich vysielajú.

"Aj minister Lajčák text označuje za kompromisný, nie ideálny," uviedol. Podľa neho sa v kompakte o migrácii spomína národná suverenita, ale zároveň je v texte "zaväzujeme sa" spomenuté 86-krát. "Potom je to ťažko nezáväzný dokument," uviedol Klus.

Klus pripomenul, že globálny rámec zaväzuje rovnako demokratické, ako aj nedemokratické režimy. "Neviem si predstaviť Sudán, krajiny Afriky, ako budú dodržiavať ľudské práva migrantov, viac sa zaviažu krajiny ktoré migrantov prijímajú," povedal. Rovnako ako problém vníma, že rámec nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou.

"Je nerozumné a nevhodné sa prihlasovať k princípu, ktorý by mohol viesť k obmedzeniu národných politík," uviedol a dodal, že SaS sa stotožnila s tým, čo navrhlo ministerstvo zahraničných vecí a chápe to ako kompromis. Preto Klus podal pozmeňujúci návrh k uzneseniu. Jeho návrh je totožný s návrhom rezortu diplomacie.

Písomné výhrady k paktu

V pozmeňovacom návrhu Klusa NR SR žiada vládu, aby na medzinárodnú konferenciu v Marakéši "doručila písomné výhrady ku globálnemu rámcu o migrácii a aby sa stali súčasťou oficiálnych záznamov z konferencie a v budúcnosti slúžili ako referencia v prípade akejkoľvek pochybnosti, či už právnej, alebo politickej o jednoznačnom postoji SR k paktu o migrácii," píše sa v návrhu Klusa.

V návrhu NR SR konštatuje, že SR je suverénna v definovaní vlastnej migračnej politiky. "Ekonomicky motivovaná nelegálna migrácia je negatívny jav prinášajúci aj bezpečnostné riziká, a to v národnom, regionálnom i globálnom kontexte, a podporuje riešenia jej príčin v krajinách pôvodu. SR sama rozhodne, či a ktoré opatrenia navrhované v globálnom pakte bude implementovať a akým spôsobom. Nič v pakte nemôže byť vykladané tak, že by SR obmedzovala svoju suverénnu právomoc rozhodovať o tom, koho bude považovať za nelegálneho migranta a koho za nelegálneho migranta a ktorému z nich udelí právo pobývať na jej území. SR nie je viazaná prijať žiadne opatrenia, ktoré by viedli k realizácii globálneho rámca ako celku alebo jeho časti a vyhradzuje si právo prijímať legislatívu v oblasti migrácie výlučne v súlade so svojou národnou migračnou politikou. SR trvá na odmietaní politiky povinných kvót," uvádza sa v pozmeňovacom návrhu, s ktorým prišiel Klus do pléna.

Žiadny slovenský diplomat

Poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha v stredu vyhlásil, že Smer-SD nepodporí globálny rámec. „Som presvedčený, že do Marákéša nesmie ísť žiadny slovenský diplomat,“ povedal.

Pripomenul slová premiéra Petra Pellegriniho s tým, že vláda neurobí nič, čo by mohlo byť vnímané ako súhlas s migračným paktom. Blaha vymenoval viacero dôvodov, pre ktoré s paktom nemožno súhlasiť.

"V dokumente je migrácia vnímaná ako pozitívny fenomén, ako zdroj prosperity, a my to takto nevnímame. Migrácia je akt zúfalstva. Na tom nie je nič pozitívne. Ľudia utekajú z krajín, kde je chudoba, ekologická devastácia. Je výsmechom týmto ľuďom, ak povieme, že migrácia je riešením problému," povedal Blaha.

Problém je chudoba

Podľa neho je potrebné riešiť problémy, ktoré plodia chudobu, inak nevyriešime problém s migráciou. "Riešenie nie je v tom, že presťahujeme polovicu zemegule na sever," dodal.

Druhý problém podľa Blahu je, že kompakt stiera rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. "Tu sa bavíme čisto o ekonomických migrantoch. Otázka je, či sú ekonomickí migranti legálni alebo nelegálni," dodal. Ako tretí dôvod uviedol, že v kompakte sa hovorí o právach migrantov a vôbec sa nehovorí o povinnostiach.

Blaha kritizoval prístup ministra Lajčáka k migračnému paktu a jeho snahu prijať tento rámec aj napriek názoru ľudí, nazval to „elitárskym“ a „spanštelým“ prístupom.

