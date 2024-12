Globálne otepľovanie zrejme prvý raz prekročí hranicu 1,5 stupňa Celzia. Čo to pre ľudstvo znamená?

Naša prehrievajúca sa planéta pravdepodobne v priebehu niekoľkých rokov po prvý raz prekoná kľúčový teplotný limit. Ako informuje spravodajský portál BBC, predpokladajú to vedci.

Podľa odborníkov je v súčasnosti 66-percentná šanca, že do roku 2027 prekročíme jedenapolstupňovú hranicu globálneho otepľovania.

Táto pravdepodobnosť sa zvyšuje v dôsledku emisií z ľudských aktivít a zmien počasia očakávaných počas tohto leta.

Emisie z fosílnych palív

Ak však svet túto hranicu prekročí, vedci zdôrazňujú, že toto narušenie bude síce znepokojujúce, ale pravdepodobne dočasné.

Dosiahnutie tejto hranice by znamenalo, že svet je o 1,5 stupňa Celzia teplejší, ako bol v druhej polovici 19. storočia, teda predtým, ako sa začali zvyšovať emisie z fosílnych palív v dôsledku industrializácie. A jej prekročenie, hoci na jediný rok, je znepokojujúcim znakom toho, že otepľovanie sa zrýchľuje a nespomaľuje.

Rokovanie o zmene klímy

Hodnota 1,5 stupňa Celzia sa stala symbolom globálnych rokovaní o zmene klímy. Krajiny sa v rámci Parížskej dohody z roku 2015 dohodli, že budú „vyvíjať úsilie“ na obmedzenie zvýšenia globálnej teploty na 1,5 stupňa.

Prekročenie 1,5 stupňa každý rok počas jedného alebo dvoch desaťročí by prinieslo oveľa väčšie dôsledky otepľovania, ako sú dlhšie vlny horúčav, intenzívnejšie búrky a lesné požiare.

Prekročenie tejto úrovne v jednom z nasledujúcich rokov by však neznamenalo, že bol parížsky limit porušený. Vedci totiž tvrdia, že je stále čas na obmedzenie globálneho otepľovania výrazným znížením emisií.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

