Globálne emisie počas pandémie koronavírusu rekordne poklesli, stále to však nestačí

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu priniesla rekordný globálny pokles emisií v histórii ľudstva. Tvrdí to nová štúdia University of Sydney zverejnená v žurnále Plos One.

Rozličné obmedzenia sa postarali o 4,6 % pokles emisií, čo predstavuje 2,5 gigaton. Znečistenie pevnými časticami kleslo o 3,8 %. Hladiny oxidu dusnatého a oxidu siričitého, ktorý zapríčiňuje respiračné ochorenia, klesli o 2,9 %.

Najhorší šok od veľkej krízy

Najvyššiu úroveň poklesu emisií zaregistrovali v USA a Číne, a to najmä vďaka obmedzeniam leteckej dopravy, zníženiu spotreby energií, vody a plynu.

Štúdia takisto ukázala, že od februára do mája prišlo 147 miliónov ľudí o stále zamestnanie, čo predstavuje 4,2 % celosvetovej pracovnej sily.

Svet tak zažil najhorší ekonomický šok od veľkej hospodárskej krízy, tvrdí spoluautorka štúdie Arunima Malik.

Aj Európa utrpela ekonomický pokles, no nie až také výrazné zníženie emisií, keďže jej hospodárstvo nie je závislé od fosílnych palív až do takej miery.

Emisie sa budú zvyšovať

Dramatický pokles emisií však stále nestačí na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia do roku 2050.

Aj keby sa podarilo každý rok udržať pokles emisií skleníkových plynov o 4,6 %, v období 2020 až 2030 by museli každý rok klesnúť emisie o ďalšie tri percentá, aby sa obmedzilo globálne otepľovanie a zabránilo sa najextrémnejším dopadom klimatickej krízy. Akonáhle sa však krajiny otvoria, emisie sa budú zvyšovať.

Predtým došlo k výraznému poklesu svetových emisií počas finančnej krízy v roku 2009, ktorá znížila emisie oxidu uhličitého o 0,46 gigaton.

Viac k téme: emisie, globálne otepľovanie, klimatické zmeny

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?