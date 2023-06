Glasgowský pakt nezodpovedá vážnosti klimatickej krízy, zhodnotila Juríková z Greenpeace Slovensko

Glasgowský klimatický pakt nezodpovedá podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej vážnosti klimatickej krízy.

Vo svojom komentári napísala, že ani eskalujúce následky klimatickej zmeny, nepriniesli ambiciózne záväzky, ktoré si klimatická kríza vyžaduje.

Juríková priblížila, že v dohode je popísaná potreba zníženia emisií do roku 2030, no aktualizované plány, ako to dosiahnuť, majú krajiny predstaviť budúci rok. Podotkla však, že na udržanie oteplenia pod 1.5 stupňa Celzia sú potrebné reálne činy.

Zároveň konštatovala, že aj explicitná zmienka o potrebe ukončenia využívania uhlia bola oslabená zmenou jediného slova. „Napriek tomu sa uhlie dostalo do finálneho textu COP-u po prvýkrát a aj to je signál, že éra fosílnych palív musí byť minulosťou,“ zhodnotila.

Podľa Juríkovej je povinnosťou Slovenska implementovať zmysluplné klimatické opatrenia.

„Nie je totiž možné hovoriť o ambícii zabezpečiť čo najrýchlejšiu uhlíkovú neutralitu a zároveň podporovať fosílny plyn a plánovať novú plynovú infraštruktúru. Fosílny plyn nie je žiadne prechodové palivo, a ak to Slovensko myslí s klimatickými ambíciami vážne začne aj s jeho útlmom,“ vysvetlila. Potrebné sú totiž energetické systémy založené na obnoviteľných zdrojoch energie.

V závere komentára Juríková dodala, že sa napriek výsledkom COP26, ktoré ich sklamali sa nevzdajú.

„Ak sa nemôžeme spoľahnúť na našich politických lídrov a líderky, môžeme sa spoľahnúť na kolektívnu silu, ktorú máme, aby sme zaručili stabilnú klímu a jednoducho lepší svet,“ uzavrela.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz