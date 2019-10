Giba nerozumie konaniu poslancov a hovorí, že Ústavný súd SR bude minimálne do septembra nekompletný

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Ústavný súd bude minimálne do septembra tohto roka fungovať v obmedzenom režime, práce košickej inšitúcii však neubúda. Uviedol to pre agentúru SITA šéf Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba s tým, že konaniu Národnej rady SR nerozumie.

Chýbajú štyri mená kandidátov

Poslanci totiž ani na ôsmy pokus nezvolili dostatočný počet kandidátov na post ústavných sudcov, pričom z požadovaného počtu 18 ľudí do súčasnosti zvolili iba 14. V utorok prešla plénom iba štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner, ktorá získala 74 hlasov.

"Neviem, o čo sa hrá. Pokiaľ bude prezidentka Zuzana Čaputová postupovať, ako avizovala, tak minimálne do septembra bude Ústavný súd SR fungovať v obmedzenom režime. V praxi fungujú iba dva trojčlenné senáty a podaní pritom neubúda. Ťažko povedať, dokedy je udržateľný takýto stav, ale právna úprava nástroje na odblokovanie tejto situácie nepozná, čiže hypoteticky takto môže fungovať košický súd neobmedzenú dobu, aj celé roky," povedal Giba.

Plénum súdu funguje iba na papieri

Šéf Katedry ústavného práva na Univerzite Komenského už dávnejšie pripomenul, že plénum ústavného súdu funguje iba na papieri. Na jeho chod je potrebných minimálne sedem sudcov, čo je aj súčasný stav súdu.

Prakticky by sa však všetci sudcovia museli zhodnúť na jednom názore a prináša to aj niektoré procesné komplikácie. "Plénum je funkčné iba opticky, nedá sa to označiť za riadny chod," dodal.

Poslanci Národnej rady SR volili sudcov už v štyroch dvojkolových voľbách, pričom zatiaľ našli iba 14 vhodných kandidátov. V utorok pritom avizovala vládna koalícia, ktorá má väčšinu v NR SR, že je dohodnutá na piatich chýbajúcich menách. Zákonodarcovia neuspeli a tak sa bude celý proces opakovať po piatykrát, vrátane verejného vypočutia kandidátov.

