Generálny prokurátor musí mať vymedzené právomoci, tvrdí Macko a spresnil návrhy na úpravu paragrafu 363 (video)

22.6.2023 (SITA.sk) - Generálnemu prokurátorovi je potrebné jasne vymedziť jeho právomoci a upresniť, za ktorých podmienok a v akom štádiu trestného konania môže zrušiť obvinenie na základe paragrafu 363.

Preskúmanie konania prokurátora

Ako spresnil, sú to ich návrhy na úpravu paragrafu 363, pričom navrhujú aj mechanizmus, ktorý zabezpečí, že rozhodnutie generálneho prokurátora bude preskúmateľné.

Dnes je podľa neho zvrchovaným a nekontrolovateľným orgánom, ktorý tvrdí Ústavnému súdu SR, že nemusí konať podľa zákona.

Nemôže konať kedykoľvek a akokoľvek

„Včera rozhodol ústavný súd o tom, že paragraf 363 je v súlade s ústavou. Generálny prokurátor sa potešil a je to v poriadku. Rešpektujeme rozhodnutie súdu, pričom dlhodobo tvrdíme, že potrebujeme paragraf 363, no potrebujeme ho upraviť tak, aby jasne stanovil podmienky, za ktorých je možné ho použiť, a aby stanovil aj možnosť preskúmania rozhodnutia generálneho prokurátora," vysvetlil Macko.





Pripomenul, že ústavný súd okrem iného povedal aj to, že generálny prokurátor nemá pravdu, ak si myslí, že môže konať kedykoľvek a akokoľvek, pokiaľ to nie je v trestnom poriadku zakázané.





„Ako štátny orgán môže konať presne len tak, ako má stanovené v Ústave SR a ako je to upresnené v zákone," uzavrel Macko.

