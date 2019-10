Generálnu prokuratúru treba podľa Petkovej odpolitizovať, lebo mnohé kauzy sa zamietli pod koberec

5.7.2019 (Webnoviny.sk) - Generálnu prokuratúru je nutné odpolitizovať, pretože aj uplynulé obdobie ukázalo, že mnohé politické kauzy sa namiesto vyšetrovania zametali pod koberec. Pre agentúru SITA to uviedla Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu s tým, že z tohto dôvodu víta myšlienku prezidentky Zuzany Čaputovej, aby sa rozšíril okruh osôb ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora.

Voľba kandidátov v parlamente

Táto právomoc v súčasnosti patrí poslancom Národnej rady SR, podľa Petkovej by mala v prvom rade prejsť na odborné profesijné organizácie, ako je to pri nominácii kandidátov na ústavných sudcov. "Prospelo by tiež, aby jednotliví prokurátori vykonávali svoje kompetencie samostatnejšie. Aby nebolo možné, že im nadriadený zasahuje do práce ako v súčasnosti," dodala.

Rozšírenie osôb oprávnených navrhovať kandidátov by podľa Petkovej však malo byť len prvým krokom na ceste, aby bola prokuratúra čo najmenej závislá od politickej moci. V tejto súvislosti si vie predstaviť, že by parlament v budúcnosti volil viacerých kandidátov a samotného generálneho prokurátora by vyberala napríklad hlava štátu tak, ako to je v prípade ústavných sudcov. "Aby sa zodpovednosť rozdelila medzi viacero mocenských organizácií v štáte," dodala.

Menovacie právomoci prezidentky

Prezidentka Zuzana Čaputová by chcela čo najzodpovednejšie využiť svoje menovacie právomoci v prípade sudcov či menovania generálneho prokurátora na budúci rok.

„Pokiaľ ide o systémové nastavenie, mám ambíciu presvedčiť politické strany, ktoré sú a budú po parlamentných voľbách pri moci, aby sme spolu pripravili kvalitnú zmenu nastavenia prokuratúry,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.

Už budúcoročná voľba generálneho prokurátora by sa podľa nej mohla udiať so širším návrhovým oprávnením a aj nastavenie generálnej prokuratúry by sa mohlo rozšíriť o prvky smerujúce k zvýšeniu zodpovednosti a transparentnosti. Podobne by sme podľa prezidentky mali postupovať aj pri Policajnom zbore, policajnej inšpekcii či súdnej moci.

