Generálna prokuratúra je výrazne netransparentnejšia ako súdnictvo, podľa TIS potrebuje radikálne zmeny

21.6.2020 - Generálna prokuratúra (GP) je dnes výrazne netransparentnejšia ako súdnictvo, a preto potrebuje radikálne zmeny. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol Ľuboš Kostelanský, projektový koordinátor Transparency International Slovensko (TIS).

Podľa mimovládnej organizácie by GP mala povinne zverejňovať životopisy nových prokurátorov a pri všetkých prokurátoroch pravidelne preverovať ich rodinné prepojenia a pracovnú výkonnosť.

S výrazným zvýšením otvorenosti najvyššieho orgánu prokuratúry súhlasí aj organizácia Via Iuris. Kristína Babiaková, ktorá s mimovládkou spolupracuje, tvrdí, že GP viac nemôže fungovať ako uzavretý systém bez verejnej kontroly.

Potrebné zmeny v prokuratúre

Mimovládky sa zhodujú na tom, že verejnosti je v prvom rade potrebné otvoriť Radu prokurátorov, v ktorej by podobne, ako v súdnej rade mali mať zastúpenie neprokurátori.

„Otvoriť treba aj transparentnosť dohôd o vine a treste, kde majú kľúčovú úlohu práve prokurátori a kde verejnosť na rozdiel od klasických súdnych rozhodnutí nevidí podrobné odôvodnenie a dôkaznú situáciu,“ povedal Kostelanský. Prokuratúra dnes predstavuje uzavretý systém, ktorý poskytuje verejnosti málo informácií o svojej činnosti.

Podľa Michala Piška z TIS verejnosť nevie, aké výkonnostné ukazovatele a štatistiky majú jednotliví prokurátori a ako vlastne pracujú.

„Nepoznáme mnohé rozhodnutia prokuratúry. Nevieme, aké dôvody viedli k týmto rozhodnutiam. To sú všetko veci, ktoré by mali byť zmenené a ktorých zmena by zabezpečila väčšiu transparentnosť a jednoduchšiu kontrolu,“ povedal Piško. Aj zoznam prokurátorov podľa neho zverejnila GP prvýkrát v roku 2018 pod tlakom TIS.

Nutnosť verejnej kontroly

Organizácia uvádza, že verejnej kontrole by mali byť podrobené aj detailné výsledky výberových konaní nových prokurátorov, a to vrátane nahrávok ústnej časti.

GP by mala zverejňovať počty prípadov, ktoré riešila, dĺžky konaní či úspešnosť pred súdom. Obzvlášť podrobne by mala skladať účty pri žalobách politicky exponovaných osôb a pri prioritách štátu, napríklad odhaľovaní korupcie.

„Osoba nového generálneho prokurátora je dôležitá, lebo udáva tón pre ostatných a reprezentuje prokuratúru ako celok. Bez zvýšenej transparentnosti a oslabenia právomoci generálneho prokurátora zastavovať konania však riskujeme, že prokuratúra bude príliš závislá na silných a slabých stránkach svojho šéfa a nezmení sa natoľko, aby sa skutočne stala garanciou spravodlivosti,“ dodal Kostelanský.

Via Iuris by uvítala aj ďalšie zmeny

Via Iuris by pri otváraní GP zašla ešte ďalej a uvítala by, aby funkciu prokurátorov mohli vykonávať nielen prokurátorskí čakatelia, ale aj iní právnici z radov advokátov či sudcov.

„Je tiež nevyhnutné, aby bola reálne, efektívne a objektívne vyvodzovaná disciplinárna zodpovednosť voči prokurátorom, ktorí pochybili. Tieto a ďalšie opatrenia si však vyžadujú legislatívne zmeny, kde môže byť aspoň v návrhovej časti nový generálny prokurátor veľmi aktívny,“ povedala Kristína Babiaková, spolupracujúca advokátka Via Iuris.

Prvé kroky nového generálneho prokurátora by podľa nej mali viesť k zabezpečeniu zákonného plnenia úloh všetkých prokurátorov, aby bola prokuratúra vnímaná ako ozajstný ochranca práv všetkých, nielen jednotlivcov. Mal by vydávať také pokyny a príkazy, aby zabezpečil, že všetci prokurátori budú konať aktívne, iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov.

Mimovládna organizácia upozorňuje, že okrem ostro sledovanej voľby nového generálnej prokurátora je potrebné venovať osobitnú pozornosť výberu špeciálneho prokurátora. Proces jeho výberu musí byť podľa Via Iuris transparentnejší a precíznejší, aby odborná aj laická verejnosť poznala uchádzačov o tento post.

Nový generálny aj špeciálny prokurátor

Sedemročné funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára končí 17. júla tohto roku. Súčasťou voľby nového šéfa GP by malo byť prvýkrát aj verejné vypočúvanie kandidátov.

Slovensko by v roku 2020 mohlo zažiť aj voľbu nového špeciálneho prokurátora. Hoci funkčné obdobie súčasného by malo oficiálne skončiť 15. mája 2021, Dušan Kováčik vyhlásil, že zamýšľa odísť z funkcie skôr.

