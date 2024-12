Generálna prokuratúra dostala podnet na ŠÚKL pre ruskú vakcínu Sputnik

Generálna prokuratúra dostala podnet na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Týkať sa má činnosti ústavu v súvislosti s dovozom ruskej očkovacej látky Sputnik V na Slovensko. Pre portál Webnoviny.sk to uviedol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan.

„Aktuálne evidujeme podnet, ktorý sa týka činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v súvislosti s dovozom vakcíny Sputnik na Slovensko. Po pridelení a preštudovaní spisu prokurátor Generálnej prokuratúry SR rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol hovorca.

Bližšie informácie ohľadne podnetu neposkytol. Nie je tak jasné, čo konkrétne budú preverovať a ani to, kto podnet podal. Keď sa Webnoviny.sk dopytovali, či prišiel od ministra financií Igora Matoviča či iného člena vlády alebo politika, Skladan odpísal, že viac informácií v súčasnosti neposkytnú.

Ústav kritizoval dovezené vakcíny

ŠÚKL vo štvrtok zverejnil stanovisko k neregistrovanej vakcíne Sputnik V, podľa ktorého neboli pre nedostatok podkladov od ruskej strany schopní zhodnotiť jej bezpečnosť a účinnosť. Zároveň však uviedol, že dovezené očkovacie látky sa nedajú porovnávať medzi krajinami, kde ich už používajú.

„Podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať približne v 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov. Nie je preukázaná porovnateľnosť a konzistentnosť rôznych šarží vyrobených na rôznych miestach. Vo viacerých prípadoch sa javí, že ide o vakcíny s rozdielnymi vlastnosťami,“ uviedol ústav.

Podľa Rusov sme porušili zmluvu

Ruská strana následne oznámila, že žiada od Slovenska, aby vakcíny vrátilo. Zdôvodnila to porušením viacerých bodov kúpnej zmluvy. Hlavne však tým, že očkovacie látky boli testované v slovenskom laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete laboratórií Európskej únie (EÚ).





„Gratulujem idioti! Zobrali ste si za rukojemníkov zdravie milióna ľudí na Slovensku! Buchnite si šampanské,“ reagoval na to emotívne na sociálnej sieti minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý sa ešte ako premiér spolu s vtedajším ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO) postaral o utajený nákup Sputnika.

Zareagoval aj ŠÚKL, ktorý sa dôrazne ohradil voči tvrdeniam Rusov. Zároveň uviedol, že nepozná obsah dohody medzi výrobcom vakcíny a Slovenskom, keďže podpísaná zmluva je utajená a nebola štátnemu ústavu poskytnutá.





„V súvislosti s tvrdeniami Ruského fondu pre investície však upozorňuje, že oficiálna sieť laboratórií EÚ kontroluje kvalitu vakcín registrovaných v EÚ. Vakcína Sputnik V nie je ani na Slovensku, ani v EÚ registrovaná a jej použitie bolo povolené mimo registračného procesu,“ doplnil ústav.

Utajovaný nákup

Od Rusov sme mali nakúpiť dva milióny dávok vakcíny Sputnik V. Podľa ministra financií Matoviča dve dávky mali stáť 17 eur. Overiť sa to však nedá, nakoľko kúpna zmluva zverejnená doteraz nebola.





Ministerstvo zdravotníctva to zdôvodňuje tým, že obsahuje utajované skutočnosti a odvoláva sa aj na Európsku komisiu, ktorá rovnako nezverejnila zmluvy z nákupov očkovacích látok na COVID-19.

Ako však už uviedlo aj Transparency International Slovensko, v prípade Sputnika V ide o odlišnú situáciu, keďže ruské vakcíny nakupovala slovenská vláda a naša legislatíva zverejňovanie zmlúv nariaďuje.





„Je pravda, že z tohto pravidla existujú aj výnimky, ak ich ministerstvo v tomto prípade uplatňuje, malo by ich jasne zdôvodniť a zabieliť len tie časti zmluvy, ktoré naozaj takéto parametre spĺňajú,“ dodal riadite mimovládky Michal Piško.

Výzva na zaistenie vzoriek Sputnika

Webnoviny.sk sa generálnej prokuratúry pôvodne pýtali, či nebude preverovať utajovaný nákup ruskej vakcíny. Pre tento krok sa už totiž rozhodol aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).





„Úrad sa daným nákupom začal zaoberať z vlastného podnetu a vzhľadom na prebiehajúce úkony v danom čase nemôže o svojom postupe bližšie komunikovať,“ uviedla 1. apríla pre aktuality.sk hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková.

V súvislosti s nákupom Sputnika V v piatok vyzvala mimoparlamentná strana Dobrá voľba generálnu prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní, aby zaistili vzorky tejto vakcíny. Cieľom je, aby mohli byť použité ako dôkazový materiál a podrobené detailnému preskúmaniu.





„Dobrá voľba podá podnet orgánom činným v trestnom konaní na preskúmanie hmotnej ako aj trestnoprávnej zodpovednosti Igora Matoviča, a preto je dôležité, aby vzorky vakcíny ostali na Slovensku,“ uviedla strana v tlačovej správe.





„Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nebude komentovať výzvy politických strán,“ uviedol pre Webnoviny.sk hovorca prokuratúry Skladan.

