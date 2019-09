Galko nebude novým podpredsedom parlamentu, poslanci ho v tajnej voľbe nezvolili

„Ukazuje sa, že v tomto parlamente neplatí už vôbec nič, len hrubá sila, za ktorou stojí zášť, nenávisť a nedodržiavanie akýchkoľvek dohôd. Neplatí tu žiadna politická kultúra ani zvyklé právo. Treba to vydržať do volieb. Treba to dobojovať s touto korupčnou koalíciou a treba ísť ďalej. Ľudia si na túto voľbu urobia názor sami," povedal Galko novinárom.