Galko kritizuje pancierovanie obrnených transportérov 8×8 a projekt SNS označil za spackaný

BRATISLAVA 19. október (WebNoviny.sk) - Opozičný poslanec za stranu Sloboda a solidarita kritizuje modernizačný projekt obrnených transportérov typu 8x8, o ktorom v piatok informoval minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Podľa opozičného poslanca Ľubomíra Galka (SaS) by sa vozidlo pri väčšom pancierovaní potopilo a podľa jeho slov sa mala v prípade obrnených transportérov spraviť medzinárodná súťaž.

Obrnený transportér má k dispozícií vonkajší pancier úrovne "Stanag 3", pričom s väčším by nebola zachovaná možnosť pohybu cez vodné prekážky.

"Bojovému obrnenému vozidlu 8x8 s honosným menom Vydra, ktoré ide ministerstvo obrany zaobstarávať bez súťaže, museli dať nižšiu balistickú ochranu (menšiu hrúbku panciera) – Stanag 3, inak by sa im vozidlo potopilo. Tým pádom vozidlo nespĺňa podmienky ťažkej brigády, k budovaniu ktorej sa Slovensko zaviazalo. Na to, aby ju spĺňalo, by muselo mať balistickú ochranu Stanag 4 alebo Stanag 5. Naďalej platí, že poctivou medzinárodnou súťažou s poctivým zapojením slovenského obranného priemyslu sme mohli získať lepšie vozidlo za lepšie ceny. Tento projekt z dielne nominantov SNS pokladám za spackaný a vláda by ho nemala schváliť. Politika SNS má na Slovensko ničivé účinky," uviedol Galko na margo projektu 8x8.

