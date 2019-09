Gál nechce novú budovu ministerstva rekonštruovať, jej ročné nájomné presahuje milión eur

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR sa presťahuje zo Župného námestia do areálu Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave.

Potvrdil to v utorok na tlačovej konferencii šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že nové priestory si ministerstvo prenájme s možnosťou budúceho odkúpenia. Ministerstvo by sa malo do priestorov na Račianskej presťahovať do konca roka 2019.

Rokujú o nájomnej zmluve

Nové kancelárske priestory majú rozlohu približne 10-tisíc metrov štvorcových a okrem rezortu spravodlivosti tu bude sídliť aj Centrum právnej pomoci (CPP). Rezort v súčasnosti rokuje o konkrétnej nájomnej zmluve, detaily by mali byť známe v krátkom čase.



"Ministerstvo spravodlivosti sa pri rozhodovaní o tom, ktorú budovu vybrať, obrátilo so žiadosťou o pomoc aj na Úrad pre verejné obstarávanie a Útvar hodnoty za peniaze, ktorý spadá po rezort financií. Oslovili sme v tomto procese aj tretí sektor a vyvinuli sme maximálne úsilie o transparentnosť tak, aby nebol definitívny výber spochybňovaný," povedal v utorok na brífingu Gál.

Víťazná budova získala v hodnotení 90 bodov a rezort spravodlivosti neinvestuje do rekonštrukcie ani jedno euro. "My nebudeme investovať do opráv týchto priestorov. Ročný nájom predstavuje 1 420 000 eur. Chceme túto budovu odkúpiť čo najskôr," doplnil minister.

Priestory nie sú dostačujúce

V súčasnosti rezort sídli na Župnom námestí v Bratislave spoločne s Najvyšším súdom SR. Tieto priestory nie sú postačujúce, aj preto rezort spravodlivosti vyhlásil súťaž na novú budovu. Budova je svojím charakterom určená pre súd a žiada si aj rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa nedá robiť počas prevádzky v nej.



Po rekonštrukcii by v budove na Župnom námestí mal sídliť iba Najvyšší súd SR, ktorý v Bratislave využíva aj iné priestory. Súťaž o novú budovu rozbehla ešte v júli 2017 exministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) a prišlo do nej 11 ponúk, z ktorých deväť rezort bližšie skúmal a sedem sa následne dostalo aj do cenovej časti výberu.

Vo finále sa ocitli dve budovy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T. Jedna z nich je na bratislavskej Patrónke, druhá v mestskej časti Petržalka, v rámci komplexu Digital park. Rezort spravodlivosti následne požiadal súťažiacich, aby predložili svoje ponuky opätovne, pričom sa vo finále ocitli až štyri alternatívy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !