Fyzioterapeuti chcú zastaviť odliv mladých absolventov do zahraničia, žiadajú vlastné ambulancie

Fyzioterapiu poskytujú aj maséri

"Na Slovensku je potrebné čím skôr zriadiť ambulanciu fyzioterapie, aby mohla byť fyzioterapia dostupnejšia pre pacienta, a zároveň sa tak zastavil odliv kvalitných absolventov fyzioterapie do zahraničia, kde majú lepšie podmienky pre pôsobenie v zdravotníctve," píše sa správe.

Zákon v súčasnosti podľa komory nedefinuje miesto výkonu fyzioterapie, čo pravidelne spôsobuje chaos u pacientov, ale aj ostatných odborných lekárov.

Fyzioterapeuti pracujúci na licenciu v samostatnej praxi totiž pôsobia na rôznych klinikách či pracoviskách fyzioterapie, v relaxačných centrách. Sú aj také prípady, že fyzioterapiu poskytujú maséri, upozorňuje komora.

Kratšia cesta k pacientovi

"Požadujeme preto od zákonodarcu zriadiť miesto výkonu ambulancia fyzioterapie presne tak, ako je napríklad logopedická ambulancia, ambulancia akupunktúry, ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, klinická psychológia a psychofyziológia, ambulancia dentálnej hygieny a podobne,“ konštatovala viceprezidentka poverená zastupovaním Slovenskej komory fyzioterapeutov Elena Žiaková.

Dodala, že zriadenie ambulancie fyzioterapie by skrátilo cestu pacienta k fyzioterapeutovi, pretože ten by si mohol na internete podľa jednotlivých ambulancií ľahšie nájsť najbližšieho kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v okolí.

Zriadenie ambulancie fyzioterapeuta podporila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu Eva Vaská, podľa ktorej by takýto krok mohol zastaviť odliv kvalitných absolventov fyzioterapie, ktorých súčasná legislatíva odrádza pôsobiť na Slovensku, a preto odchádzajú pracovať do Česka, Rakúska a iných krajín v EÚ.

Vyzvali na zvýšenie miezd

"Ročne máme viac absolventov fyzioterapie ako v ošetrovateľstve, no žiaľ väčšina stále odchádza do zahraničia. Dôvody treba hľadať aj za tým, že v Česku môže pracovať fyzioterapeut samostatnejšie. Zriadenie ambulancie fyzioterapeuta bude výhodné nielen pre pacientov, ktorí sa rýchlejšie a ľahšie dostanú k fyzioterapeutovi, ale aj pre lekárov, ktorí budú mať väčší prehľad o tom, k akému fyzioterapeutovi odoslať pacienta a v neposlednom rade to bude motivujúce aj pre samotného fyzioterapeuta,“ vysvetlila hlavná odborníčka MZ SR pre fyzioterapiu Eva Vaská.

Snem Slovenskej komory fyzioterapeutov vyzval na zvýšenie miezd tých fyzioterapeutov, ktorí pracujú v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Delegáti schválili Sekciu fyzioterapeutov pracujúcich na licencie, ktorá by podľa viceprezidentky Eleny Žiakovej mala zefektívniť komunikáciu týkajúcu sa vyše 500 fyzioterapeutov, ktorí už v súčasnosti pracujú v samostatnej praxi na licenciu.

Slovenská komora fyzioterapeutov združuje zdravotníckych pracovníkov v povolaní fyzioterapeut. Vznikla v januári 2008 odčlenením sa od Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a v súčasnosti registruje a háji záujmy vyše 4 000 fyzioterapeutov na Slovensku.





