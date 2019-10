Futbalové reprezentantky Slovenska neskórovali v medzištátnej príprave proti domácemu Turecku

SIDE 19. januára (WebNoviny.sk) - Futbalové reprezentantky Slovenska v sobotňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí v tureckom meste Side remizovali s domácim tímom 0:0. Zverenky trénera Petra Kopúňa dominovali v prvom polčase, vypracované šance však nevyužili.

Po zmene strán sa Turkyne zlepšili, hra sa vyrovnala, ale napokon v stretnutí nepadol ani jeden gól. Odvetný prípravný súboj týchto dvoch súperov sa v rovnakom dejisku uskutoční v utorok 22. januára o 12.00 h SEČ. Informuje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Medzištátne prípravné futbalové stretnutie žien

sobotňajší výsledok

Turecko - Slovensko 0:0

Zostava SR: Korenčiová - A. Horváthová, Bartovičová, P. Fischerová, Zdechovanová (74. Jančová) - Šušolová (80. Moťovská) - Hmírová, Havranová (66. Ondrušová), Mikolajová (74. Kulová), Maslová (66. Fabová) - V. Sluková (80. Švecová)

Hlas

zdroj: SFZ

Peter Kopúň (tréner futbalistiek SR): "Do Turecka sme prišli so zámerom skvalitnenia niektorých prvkov našej hry. Za štyri dni tréningov, aj keď nebolo v úvode priaznivé počasie, sme sa snažili tieto prvky upraviť a zlepšiť. Chceli sme vidieť, ako to bude vyzerať v zápase. V prvom polčase som bol veľmi milo prekvapený, ako to baby zobrali. Naša dominancia bola jednoznačná. Dovolili sme tureckému súperovi len dva-trikrát vystreliť a celú hru v úvodnom dejstve sme mali vo vlastnej réžii. Trošku nám viazla finalizácia. Šance, ktoré sme si pripravovali, vyplynuli skôr z odrazených lôpt z pokutového územia a tam sme nemali dostatočný pokoj, aby sme zakončili ideálne. Po zmene strán domáce futbalistky zvýšili aktivitu, posunuli vyššie obranu, mali sme problémy dostať sa do útočnej zóny. Hralo sa viac v strede ihriska. Napriek tomu sme sa snažili hrať našu hru. Utvorili sme si štyri šance, z ktorých sme mohli skórovať. Turkyne však v druhom polčase boli vyrovnaným protivníkom. My sme sa ďalšími striedaniami snažili udržať tempo, ale bolo cítiť, že sme iba na začiatku jarnej časti. Viaceré dievčatá v kluboch len štartujú prípravu. To však považujem za bežnú vec, keďže ide o januárový kemp. Celkovo je však hodnotenie sobotňajšieho zápasu príjemné. Musím povedať, že pravidlá, ktoré sme si povedali, chceli dievčatá dodržať a hrali to do konca. Mrzí ma, že sme neskórovali, ale výsledok bez inkasovaného gólu je tiež nejakým začiatkom nového roka."